Shows e apresentações marcaram a comemoração de 64 anos de Brasília

Alto contraste

A+

A-

Brasília comemora 64 anos no domingo (JOEL RODRIGUES/Joel Rodrigues / Agência Brasília - 21.04.2024)

As comemorações do aniversário de 64 anos de Brasília foram marcadas por espetáculos gratuitos na Esplanada dos Ministérios no sábado (21) e continuam neste domingo (22). O DJ Alok , Nando Reis, Naldinho dos Teclados e Pedrinha Moraes foram alguns dos nomes que se apresentaram para a multidão.

O evento teve participação da vice-governadora Celina Leão (Progressistas), que enalteceu a história da cidade e afirmou que o resto do ano ainda espera “muito serviço, muito trabalho e muito desenvolvimento”.

As apresentações começaram a partir de 15h, com apresentações de DJs, e seguiram até a madrugada com Alok. Além dos shows, a população aproveitou oficinas de skate, grafite, jogos de basquete, escalada, workshops, batalhas de rimas e brinquedos infláveis e outras atrações.

Durante a festa, a equipe da Chefia-Executiva de Políticas Sociais participou com a campanha Solidariedade Salva , que arrecada alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade. Segundo a primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha, essa é a “democratização da diversão”, em que “você se diverte e ao mesmo tempo tem um ato de solidariedade”.

Programação de domingo

As comemorações continuam neste domingo com show de Luccas Neto, além de outras atividades voltadas para crianças e adolescentes. Para encerrar, a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro se apresenta às 18h30 no palco Brasília, ao lado do Museu Nacional.