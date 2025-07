Sob cautelares, Bolsonaro marca presença em motociata com aliados e apoiadores Apesar de ter participado de versões anteriores da motociata, o ex-presidente não andou de moto hoje Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 29/07/2025 - 16h11 (Atualizado em 29/07/2025 - 16h18 ) twitter

O ex-presidente cumpre medidas cautelares impostas pelo STF Júnior Rocha/RECORD - 29.07.2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou, nesta terça-feira (29), do evento Capital Moto Week, um festival anual que ocorre em Brasília. Após isso, Bolsonaro seguiu em um trio elétrico ao lado de aliados e foi acompanhado por apoiadores, que estavam a pé, e outros que estavam de moto, em uma motociata em apoio ao ex-mandatário.

Ao lado da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), um de seus filhos, Bolsonaro acenou a apoiadores, mas não deu qualquer declaração. Ao subir no trio, o ex-mandatário cantou o Hino Nacional.

Após participar do evento, Bolsonaro seguiu em direção a rodoviária do Plano Piloto, em Brasília. Apesar de ter participado de versões anteriores da motociata, como em 2019 e 2023, Bolsonaro não andou de moto hoje.

A motociata foi divulgada por aliados políticos de Bolsonaro, com o intuito de mobilizar apoiadores do ex-presidente, que enfrenta processos no STF (Supremo Tribunal Federal) e usa tornozeleira eletrônica.

Além do uso da tornozeleira, Bolsonaro está proibido de sair de casa entre 19h e 6h, de segunda a sexta. Nos finais de semana, a restrição é de 24h.

Estiveram presente no trio, além de Bolsonaro, Flávio e Celina, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o senador Marcos Rogério (PL-RO) e os deputados federais Hélio Lopes (PL-RJ) e Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).

Sem falar com a imprensa

Desde a semana passada, Bolsonaro tem evitado dar entrevistas e falar com apoiadores, alegando que uma das medidas cautelares impostas pelo STF não é clara.

Na semana passada, em resposta à defesa do ex-presidente, o ministro Alexandre de Moraes manteve as medidas cautelares, mas sem decretar a prisão preventiva. Além disso, reafirmou que o réu nunca esteve proibido de conceder entrevistas à imprensa, como havia entendido seus advogados.

No entanto, para os advogados, a explicação do ministro ainda não é clara e, portanto, Bolsonaro deve seguir sem falar com jornalistas.

