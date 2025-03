STF adia para 3 de abril julgamento sobre operações policiais no Rio Julgamento estava marcado para esta quarta-feira, mas foi adiado por causa da análise de denúncia contra Jair Bolsonaro Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 26/03/2025 - 15h36 (Atualizado em 26/03/2025 - 16h00 ) twitter

Barroso adia para 3 de abril julgamento sobre operações policiais no Rio Antonio Augusto/STF - 20.03.2025

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luís Roberto Barroso, decidiu adiar para o dia 3 de abril o julgamento da chamada “ADPF das Favelas”, uma ação que impôs restrições à realização de operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro e determinou medidas para reduzir a letalidade durante as ações da polícia.

O julgamento estava marcado para esta quarta-feira (26), mas Barroso justificou o adiamento em razão da análise da denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras sete pessoas na Primeira Turma da corte, que por unanimidade decidiu torná-los réus por tentativa de golpe de Estado.

“Não foi possível um voto único sobre a ação. Será um voto de consenso para passar uma mensagem da importância desse tema. Esse caso será julgado na próxima quinta-feira da semana que vem”, disse Barroso ao adiar a análise do caso.

Em fevereiro, o relator, ministro Edson Fachin, propôs a homologação parcial do plano apresentado pelo governo estadual para reduzir a letalidade policial. Os ministros avaliarão se a gestão local atendeu às exigências do STF ou se serão necessárias novas medidas para as ações de segurança pública.

O ministro também votou para que o Rio de Janeiro promova as adequações normativas e administrativas necessárias quanto à mensuração e ao monitoramento da letalidade policial para divulgar os dados relativos ao tema.

Para o ministro, deve haver a inclusão de novos indicadores que abarquem as situações de uso excessivo ou abusivo da força legal e de civis vitimados em contexto de confronto armado com a participação de forças de segurança, mas com autoria indeterminada do disparo; publicação dos dados desagregados sobre as ocorrências com morte de civil; e divulgação dos dados desagregados sobre as ocorrências com morte de policial, especificando se a vítima estava em serviço.

