‘STF Fashion’: Supremo lança gravatas e lenços para presentear autoridades

Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 06/02/2025 - 18h32 (Atualizado em 06/02/2025 - 21h58 )

Ministros usaram gravata temática do STF nesta quinta Rosinei Coutinho/STF - 6.2.2025

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luís Roberto Barroso, afirmou nesta quinta-feira (6) que a corte lançou gravatas e lenços com símbolos ligados ao tribunal para retribuir presentes recebidos pelos magistrados. Durante a sessão de julgamento desta quinta, as gravatas foram usadas pelos ministros presentes no plenário, enquanto ministra Cármen Lúcia usou o lenço.

“Faço um registro de que nós, o novo departamento ‘STF Fashion’, lançamos uma gravata do STF que todos estamos usando e, para as mulheres, um lenço belíssimo, como o da ministra Cármen. A razão real para isso é que recebemos muitas visitas ou visitamos lugares em que as pessoas nos dão presentes, e foi uma maneira gentil que encontramos de retribuir os eventuais presentes que recebemos com uma gravata com símbolo do STF e que, se permitir modéstia, ficou muito bonitinho”, disse Barroso no início da sessão.

Gravata lançada pelo STF é azul e tem desenhos em branco no formato dos arcos do prédio da corte. Na foto, o ministro Luís Roberto Barroso Rosinei Coutinho/STF - 6.2.2025

A fala de Barroso ocorreu antes do julgamento de uma ação apresentada pelo PSOL para evitar que crianças trazidas ao Brasil pela mãe, sem autorização do pai, sejam obrigadas a voltar ao país onde moravam caso haja suspeita de violência doméstica, ainda que a criança não seja vítima direta do perigo.

Cada gravata vai custar R$ 384

Depois da declaração de Barroso, o STF divulgou um comunicado a pedido do presidente da corte explicando que cada gravata vai custar R$ 384.

“O Supremo Tribunal Federal recebe visitas regulares de chefes de Estado, chefes de Poderes e representantes de outros países. Quase sempre trazem presentes. Concebemos, assim, uma forma bonita, simbólica e barata de retribuir, com gravata e lenço com estampa do tribunal. O custo unitário da gravata é de R$384″, disse o STF.

“Com a transparência que o Presidente adota em relação aos assuntos do Tribunal, divulgou este fato ao início da sessão. Todos os dados referentes às compras do STF estão no Portal da Transparência”, acrescentou o Supremo.