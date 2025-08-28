STF tem maioria para manter prisão do ex-jogador Robinho Robinho foi condenado pela Justiça da Itália a nove anos de prisão por estupro coletivo ocorrido em 2013, em Milão Brasília|Do R7, em Brasília 28/08/2025 - 20h06 (Atualizado em 28/08/2025 - 20h07 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O STF formou maioria para manter a prisão do ex-jogador Robinho.

Robinho foi condenado a nove anos de prisão na Itália por estupro coletivo em 2013.

A defesa pediu a soltura, mas o relator e a maioria dos ministros votaram pela rejeição.

O STJ homologou a decisão italiana e determinou a execução da pena no Brasil em março de 2024. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Robinho está preso desde março de 2024 Reprodção/RECORD

O STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria nesta quinta-feira (28) para manter a prisão do ex-jogador Robson de Souza, o Robinho.

Os ministros julgam no plenário virtual um pedido da defesa do ex-atleta para que ele deixe o Complexo Penitenciário do Tremembé, em São Paulo.

O relator do caso, Luiz Fux, votou para rejeitar o recurso da defesa. Ele foi seguido pelos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, André Mendonça, Cristiano Zanin e Edson Fachin.

O ministro Gilmar Mendes, por outro lado, divergiu e votou a favor da soltura. O julgamento será encerrado às 23h59 desta sexta-feira (29).

Robinho foi condenado pela Justiça da Itália a nove anos de prisão por estupro coletivo ocorrido em 2013, em Milão.

A decisão foi homologada pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) em março de 2024, permitindo que a pena fosse cumprida em território brasileiro. Na ocasião, o tribunal determinou a execução imediata da sentença.

Novo pedido de habeas corpus

A defesa do ex-jogador apresentou habeas corpus ao STF alegando que a prisão só poderia ser decretada após o término do prazo para recursos.

O STF, no entanto, já havia negado pedidos semelhantes em novembro de 2024.

Relembre

Robinho foi condenado pela primeira vez em 2017, na Itália, por participar do estupro coletivo de uma mulher albanesa em uma boate de Milão, em 2013. A decisão transitou em todas as instâncias do Judiciário italiano.

Em 21 de março de 2024, após o STJ acatar o pedido de cooperação internacional feito pela Justiça italiana por 9 votos a 2, Robinho foi preso no Brasil para iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

Perguntas e Respostas Qual foi a decisão do STF em relação à prisão de Robinho? O STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria para manter a prisão do ex-jogador Robson de Souza, conhecido como Robinho. Os ministros estão julgando um pedido da defesa para que ele deixe o Complexo Penitenciário do Tremembé, em São Paulo. Quem votou a favor e quem votou contra a soltura de Robinho? O relator do caso, Luiz Fux, e os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, André Mendonça, Cristiano Zanin e Edson Fachin votaram para rejeitar o recurso da defesa. O ministro Gilmar Mendes foi o único a divergir, votando a favor da soltura. Qual foi a condenação de Robinho e por qual crime? Robinho foi condenado pela Justiça da Itália a nove anos de prisão por estupro coletivo, que ocorreu em 2013, em Milão. Quando a decisão de condenação foi homologada no Brasil? A decisão foi homologada pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) em março de 2024, permitindo que a pena fosse cumprida no Brasil e determinando a execução imediata da sentença. Qual foi o argumento da defesa de Robinho ao STF? A defesa apresentou um habeas corpus ao STF, argumentando que a prisão só poderia ser decretada após o término do prazo para recursos. No entanto, o STF já havia negado pedidos semelhantes anteriormente. Quando Robinho foi preso no Brasil? Robinho foi preso no Brasil em 21 de março de 2024, após o STJ acatar um pedido de cooperação internacional feito pela Justiça italiana, com uma votação de 9 a 2. Qual foi a primeira condenação de Robinho e em que ano ocorreu? Robinho foi condenado pela primeira vez em 2017, na Itália, por participar do estupro coletivo de uma mulher albanesa em uma boate em Milão, em 2013. A decisão transitou em todas as instâncias do Judiciário italiano.

