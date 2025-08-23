STF analisa recurso de Robinho; tempestade atinge RS Ministros divergem sobre prisão de Robinho; RS registra tempestade recorde Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 23h41 (Atualizado em 22/08/2025 - 23h41 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA STF julga recurso da defesa de Robinho sobre pena de nove anos por estupro.

Ministro Gilmar Mendes votou pela liberdade do ex-jogador; placar atual é 2 a 1 pela manutenção da prisão.

Operação da Polícia Civil prendeu três suspeitos do Comando Vermelho na Baixada Fluminense.

Rio Grande do Sul enfrenta tempestade com quase 700 mil raios registrados; estado está em alerta para tornados.

O Supremo Tribunal Federal retomou nesta sexta-feira o julgamento do recurso da defesa do ex-jogador Robinho. A defesa busca a suspensão da pena de nove anos por estupro imposta pela Justiça italiana. O ministro Gilmar Mendes votou pela liberdade de Robinho, mas o placar está em 2 a 1 pela manutenção da prisão, com votos contrários dos ministros Luiz Fux e Alexandre de Moraes.

Em outra notícia, três suspeitos ligados ao Comando Vermelho foram presos em uma operação da Polícia Civil no complexo da Mangeirinha, na Baixada Fluminense. A ação visava traficantes e investigados por homicídios e roubos, resultando em um tiroteio que interrompeu trens e levou ao fechamento de unidades de saúde e escolas na região. Drogas e dois fuzis foram apreendidos durante a operação.

Além disso, o Rio Grande do Sul foi atingido por uma tempestade de raios com quase 700 mil ocorrências registradas. O fenômeno natural causou preocupação após uma tempestade de granizo que atingiu o estado no dia anterior. O interior do estado permanece em alerta para tornados e micro explosões.

