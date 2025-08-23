STF analisa recurso de Robinho; tempestade atinge RS
Ministros divergem sobre prisão de Robinho; RS registra tempestade recorde
O Supremo Tribunal Federal retomou nesta sexta-feira o julgamento do recurso da defesa do ex-jogador Robinho. A defesa busca a suspensão da pena de nove anos por estupro imposta pela Justiça italiana. O ministro Gilmar Mendes votou pela liberdade de Robinho, mas o placar está em 2 a 1 pela manutenção da prisão, com votos contrários dos ministros Luiz Fux e Alexandre de Moraes.
Em outra notícia, três suspeitos ligados ao Comando Vermelho foram presos em uma operação da Polícia Civil no complexo da Mangeirinha, na Baixada Fluminense. A ação visava traficantes e investigados por homicídios e roubos, resultando em um tiroteio que interrompeu trens e levou ao fechamento de unidades de saúde e escolas na região. Drogas e dois fuzis foram apreendidos durante a operação.
Além disso, o Rio Grande do Sul foi atingido por uma tempestade de raios com quase 700 mil ocorrências registradas. O fenômeno natural causou preocupação após uma tempestade de granizo que atingiu o estado no dia anterior. O interior do estado permanece em alerta para tornados e micro explosões.
