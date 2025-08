STF tira de pauta julgamento de ação contra cúpula da PM do DF por omissão no 8 de Janeiro O julgamento estava marcado para começar nesta sexta (8) no plenário virtual, modalidade em que não há discussão entre os ministros Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 06/08/2025 - 17h23 (Atualizado em 06/08/2025 - 17h23 ) twitter

STF tira de pauta julgamento de ação contra cúpula da PM do DF por omissão no 8 de Janeiro

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) tirou de pauta o julgamento dos sete ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal acusados de omissão nos atos de 8 de janeiro de 2023.

O colegiado é composto por cinco ministros: Alexandre de Moraes (relator), Cristiano Zanin (presidente), Luiz Fux, Flávio Dino e Cármen Lúcia.

O julgamento estava marcado para começar nesta sexta (8) no plenário virtual. Nesta modalidade, não há discussão entre os ministros. Eles apenas apresentam seus votos no sistema da Corte. Se houver um pedido de vista, o julgamento é suspenso. Se houver um pedido de destaque, o julgamento é levado ao plenário físico.

Na denúncia, a PGR (Procuradoria Geral da República) afirma que os agentes “receberam, antes de 8 de janeiro de 2023, diversas informações de inteligência que indicavam as intenções golpistas do movimento e o risco iminente da efetiva invasão às sedes dos Três Poderes”.

Pelos crimes de omissão, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado com violação de deveres e ingerência da norma, serão julgados:

Coronel Fábio Augusto Vieira, ex-comandante-geral da PMDF;

Coronel Klepter Rosa Gonçalves, ex-subcomandante da PMDF;

Coronel Jorge Eduardo Naime Barreto, ex-comandante do Departamento de Operações, estava de licença na data;

Coronel Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra, substituiu Naime em 8 de janeiro;

Coronel Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues, ex-chefe do 1º Comando de Policiamento Regional da PMDF;

Major Flávio Silvestre de Alencar;

Tenente Rafael Pereira Martins.

