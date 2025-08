SUS será ofertado para participantes da COP30 Ministério da Saúde prepara atendimentos que forem necessários durante a conferência marcada para novembro deste ano Brasília|Do R7, em Brasília 05/08/2025 - 15h49 (Atualizado em 05/08/2025 - 16h14 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA O Governo Federal oferecerá atendimento do SUS para participantes da COP 30 em Belém, PA.

Serão disponibilizados postos de atendimento médico temporários de 3 a 25 de novembro.

Hospitais privados estarão à disposição para estrangeiros com seguro internacional ou que optarem por pagar pelos serviços.

O ministro da saúde anunciou a construção de oito Unidades Básicas de Saúde em Belém como legado para a cidade. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Unidades de Saúde e hospitais formarão darão apoio ao atendimento aos participantes Rafael Medelima/COP 30

O Governo Federal anunciou nesta terça-feira (5) que vai disponibilizar atendimento de saúde a todos os participantes da COP30, que acontecerá em Belém, no Pará. Os serviços do SUS (Sistema Único de Saúde) serão realizados considerando três níveis de complexidade: primário, secundário e terciário (veja mais abaixo).

Na área destinada à COP30, serão montados, de 3 a 25 de novembro, postos de atendimento médico temporários, que farão os primeiros atendimentos aos participantes durante todo o evento.

Esse modelo é adotado no Brasil desde 2011 e esteve presente em grandes eventos, como a Copa do Mundo de 2014.

Segundo o ministro da saúde Alexandre Padilha, oito UBS’s (Unidades Básicas de Saúde) serão construídas na capital paraense.

‌



“O fortalecimento do sistema de saúde da cidade de Belém, em parceria com a prefeitura, não é só para COP30, mas um legado para a cidade. Vamos acompanhar a execução das obras em oito UBS’s da cidade, que já estão em andamento, com investimentos repassados pelo Governo Federal. Além disso, fazemos também a habilitação para que o município possa receber recursos do Governo Federal para 554 agentes comunitários de saúde.”

Entenda os três níveis de complexidade

Unidades Básicas de Saúde (UBS): Durante a COP, serão destacadas UBS de Belém e cidades da Região Metropolitana para funcionamento das 7 às 22 horas. As unidades vão oferecer acolhimento primário, com administração de medicamentos, curativos, imobilização de fraturas, entre outros, para estabilizar o paciente antes de um possível encaminhamento para hospitais.

Unidades de Pronto Atendimento (UPA): Tanto Belém quanto as cidades da Região Metropolitana já estão organizando fluxos para atender a demanda prevista com a COP30. Essas Unidades respondem pela atenção secundária, de pessoas em condições clínicas graves e menos graves, além de prestar a primeira assistência a casos cirúrgicos e traumáticos, estabilizando os pacientes e conduzindo a avaliação diagnóstica inicial para determinar a conduta adequada.

Hospitais: As instituições hospitalares que apoiarão a COP30 passaram por adequações estruturais e renovação de equipamentos. Funcionarão dando suporte aos casos de internação aos pacientes, garantindo a continuidade do cuidado pelo tempo necessário. Cada hospital tem um perfil de atendimento: conforme público (adulto, pediátrico e gestante) e condições clínicas (traumática, cardiológica, neurológica, obstétrica, psiquiátrica, entre outros) ou cirúrgicas.

Os hospitais das redes privadas também estarão à disposição dos estrangeiros que contarem com seguro internacional, bem como a todos que preferirem pagar pelos atendimentos direto com o serviço procurado.

‌



