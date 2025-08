Às vésperas do tarifaço, Lula diz que ‘dar palpite’ em questões de outros países é ferir a soberania Declaração do presidente foi feita no Conselhão, nesta terça-feira; tarifaço começa amanhã Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 05/08/2025 - 13h32 (Atualizado em 05/08/2025 - 13h57 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA O presidente Lula defendeu a soberania nacional em discurso no Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável.

Ele criticou a imposição de tarifas pelo presidente Trump, que argumentou com o processo contra Jair Bolsonaro.

O encontro no Palácio do Itamaraty contou com a participação de ministros e representantes da sociedade civil.

Durante o evento, foram assinados decretos e acordos de cooperação, e serão realizados painéis sobre desenvolvimento socioeconômico. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Lula defende soberania brasileira às vesperas do tarifaço Marcelo Camargo/Agência Brasil-01.08.2025

Às vésperas do início do tarifaço, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender a soberania nacional em discurso, nesta terça-feira (5), na 5ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, conhecido como Conselhão. O presidente disse que dar palpite sobre questões domésticas dos países é “ferir a soberania”.

“Se a gente perder o mínimo de senso de responsabilidade, do respeito à soberania, à integralidade territorial, à Suprema Corte dos países, ao poder judiciário como um todo, ao funcionamento do Congresso Nacional, ou seja, se passarmos a dar palpite sobre as coisas que acontecem nos outros países, estamos ferindo uma palavra mágica que é ‘soberania’, que é o que faz a gente lutar e defender o nosso país”, disse.

A declaração foi dada em resposta aos motivos listados pelo presidente norte-americano, Donald Trump, para impor a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, que entra em vigor na quarta-feira (6). Trump citou o processo que corre contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado para justificar a taxação.

O encontro ocorreu no Palácio do Itamaraty, em Brasília. O Conselhão é composto por representantes da sociedade civil e é responsável pelo assessoramento do presidente da República na formulação de políticas públicas e diretrizes de governo.

‌



Participantes

O encontro contou com a presença do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

Pela manhã, o governo apresentou resultados dos trabalhos dos conselheiros e foram assinados decretos, sanções e acordos de cooperação de propostas geradas no Conselhão.

‌



Também nesta terça-feira (5), a cerimônia contou com a posse da nova composição do colegiado, que será responsável por assessorar o presidente da República em questões de interesse nacional nos próximos dois anos.

Debates e mesas temáticas

Durante a tarde, o Conselhão realiza uma série de painéis e mesas temáticas que reunirão autoridades e conselheiros para debater caminhos para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do país.

‌



Os painéis serão ministrados por figuras como a primeira-dama Janja, pelos ministros Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação da Presidência), Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), Sônia Guajajara (Povos Indígenas), Anielle Franco (Igualdade Racial), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência), Macaé Evaristo (Direitos Humanos e da Cidadania), Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), Jorge Messias (Advocacia-Geral da União), Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos), Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovações), pela presidenta da Petrobras, Magda Chambriard, pelo embaixador Corrêa do Lago, entre outras autoridades.

