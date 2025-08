STF começa a receber pedidos de visita a Bolsonaro, que está em prisão domiciliar O primeiro foi apresentado pelo deputado federal Marcelo Pires Moraes (PL - RS) e o segundo pelo empresário Renato Araújo Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 05/08/2025 - 15h10 (Atualizado em 05/08/2025 - 15h15 ) twitter

STF começa a receber pedidos de visita a Bolsonaro, que está em prisão domiciliar Marcos Corrêa/PR - 03/07/2019

O STF (Supremo Tribunal Federal) já recebeu dois pedidos de visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar após decisão do ministro Alexandre de Moraes. O primeiro foi apresentado pelo deputado federal Marcelo Pires Moraes (PL - RS) e o segundo pelo empresário Renato Araújo.

No pedido, o deputado diz que a solicitação tem caráter estritamente institucional e humanitário, “sendo motivada pela relevância do papel público exercido pelo ex-Chefe de Estado e pela atual condição excepcional a que está submetido”.

Já o empresário alega é amigo pessoal do ex-presidente, com quem mantém relação de fraterna amizade, inclusive sendo próximo da família.

“O direito à visitação é assegurado pela legislação pátria como forma de preservação da dignidade da pessoa humana, do vínculo afetivo e da saúde psíquica do custodiado”, diz o empresário no pedido.

O ministro Alexandre de Moraes determinou, na segunda-feira (4), a prisão domiciliar do ex-presidente, diante de repetidas violações das determinações judiciais impostas pelo STF. O ministro aplicou medidas mais severas.

A decisão aponta conduta “deliberada e consciente” do ex-presidente para obstruir investigações, coagir autoridades e desrespeitar a Justiça.

Entre as novas restrições estão o veto total a visitas — exceto advogados constituídos —, proibição de celulares, gravações e qualquer forma de comunicação com embaixadores ou demais investigados.

Moraes reiterou que qualquer nova violação resultará no decreto imediato da prisão preventiva, conforme prevê o Código de Processo Penal.

O processo em curso, PET 14129, investiga crimes como coação no andamento de processos, obstrução de investigações sobre organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

