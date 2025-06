Tarcísio lidera preferência entre eleitores da direita para substituir Bolsonaro em 2026 Apesar disso, o próprio governador tem evitado confirmar qualquer intenção de disputar a Presidência Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 05/06/2025 - 10h15 (Atualizado em 05/06/2025 - 10h45 ) twitter

Tarcísio lidera preferência entre eleitores da direita Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

Com Jair Bolsonaro inelegível, o eleitorado de direita começa a buscar alternativas. De acordo com a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (5), o nome mais lembrado para ocupar o espaço de Bolsonaro na eleição presidencial de 2026 é o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Quando perguntados de forma espontânea sobre quem deveria ser o candidato da direita caso Bolsonaro não dispute, 17% citaram Tarcísio. O número é expressivo considerando a fragmentação do campo conservador e a ausência, até o momento, de um nome oficializado pelo ex-presidente.

Outros nomes lembrados foram Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, e Michelle Bolsonaro (PL), esposa do ex-presidente, ambos com percentuais menores. Ratinho Júnior (PSD), governador do Paraná, também aparece, mas com citações abaixo de dois dígitos. A maioria dos entrevistados, no entanto, não soube ou não respondeu, o que mostra que o espaço político ainda está em aberto.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A liderança de Tarcísio no cenário de sucessão reflete sua proximidade com Bolsonaro, sua gestão em São Paulo — o maior colégio eleitoral do país — e sua imagem técnica herdada dos tempos em que foi ministro da Infraestrutura. Apesar disso, o próprio governador tem evitado confirmar qualquer intenção de disputar a Presidência, e o debate sobre 2026 ainda é tratado com cautela dentro de seu grupo político.

‌



O levantamento foi realizado entre os dias 29 de maio e 1º de junho de 2025, com 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%.

Lula

A maioria dos brasileiros rejeita a ideia de ver o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disputando um novo mandato em 2026. Segundo a pesquisa, 66% dos entrevistados são contra a reeleição de Lula, enquanto apenas 30% defendem que ele concorra novamente. Outros 4% não souberam ou preferiram não responder.

‌



Mas a rejeição não se restringe ao atual presidente. A mesma pesquisa mostra que 65% dos brasileiros também são contrários a uma nova candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, dois em cada três eleitores não querem ver a polarização Lula x Bolsonaro se repetir em 2026.

Bolsonaro

A maioria dos brasileiros acredita que o ex-presidente Jair Bolsonaro não deve tentar voltar ao Palácio do Planalto em 2026. De acordo com a pesquisa, 65% dos entrevistados acham que Bolsonaro deveria apoiar outro nome para a disputa presidencial, enquanto apenas 29% defendem que ele seja novamente candidato. Outros 6% não souberam ou não responderam.

‌



Os números indicam que, embora Bolsonaro ainda seja a principal liderança da direita brasileira, há um movimento crescente — inclusive dentro de sua base — em favor de uma renovação. Entre os eleitores que se identificam com a direita, 54% ainda o veem como o nome ideal, mas 39% preferem que ele passe o bastão. No campo da centro-direita, a rejeição é ainda maior: 55% são contrários à sua candidatura.

