Trump diz que EUA negociam com China e fala em tarifa-base de 15% a 20% para o resto do mundo Presidente disse, ainda, que o país 'está fazendo acordos com todos, mas precisa ser bom para todo mundo' Internacional|Do Estadão Conteúdo 28/07/2025 - 12h33 (Atualizado em 28/07/2025 - 12h37 )

RESUMO DA NOTÍCIA Trump anunciou que os EUA estão em negociações com a China e buscando acordos globais.

Será estabelecida uma tarifa-base de 15% a 20% para o resto do mundo.

O presidente deseja que a China abra seu mercado aos EUA.

Ele criticou a política energética da Europa e propôs que os EUA façam seu próprio aço e alumínio.

Tarifa-base, segundo Trump, ficará na faixa de 15% a 20% Daniel Torok/ White House

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , afirmou nesta segunda-feira (28) que representantes dos EUA estão reunidos agora com os da China e destacou que o país “está fazendo acordos com todos, mas precisa ser bom para todo mundo”.

Em falas ao lado do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, Trump também anunciou que vai estabelecer uma tarifa para o resto do mundo, “e é isso que eles terão que pagar”. A tarifa-base, segundo ele, ficará na faixa de 15% a 20%.

Ainda sobre a China, o republicano declarou que “gostaria que os chineses abrissem o país” aos EUA, demonstrando o desejo por acesso ao mercado da nação asiática. Trump também afirmou que ainda decidirá as tarifas sobre aço e alumínio, mas ressaltou que “faremos nosso próprio aço e nosso próprio alumínio nos EUA”.

Já em outra frente, Trump criticou a política energética da Europa, afirmando que o continente está “estragando seus lindos campos com turbinas eólicas” e ressaltou que “todas essas ventoinhas são feitas na China”. Para ele, “energia eólica é muito cara e muito feia”.

China se diz pronta para cooperar com Brasil

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, declarou hoje que o gigante asiático está pronto para trabalhar com o Brasil e outros países em defesa de um comércio justo multilateral, em meio as tarifas impostas pelo governo americano a produtos brasileiros.

“A China está pronta para trabalhar com o Brasil, outros países da América Latina e do Caribe e os países do Brics para, em conjunto, defender o sistema multilateral de comércio centrado na OMC [Organização Mundial do Comércio] e a equidade e justiça internacionais”, disse nesta segunda-feira (28), em coletiva de imprensa ( leia mais aqui ).

