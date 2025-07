Lula inaugura maior parque de geração de gás natural da América Latina no Rio de Janeiro Usina Termelétrica funciona em Porto do Açu e tem capacidade de 3 gigawatts; obra recebeu investimento de R$ 7 bilhões Brasília|Do R7, em Brasília 28/07/2025 - 12h09 (Atualizado em 28/07/2025 - 12h09 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Lula inaugurou a Usina Termelétrica GNA II, no Porto do Açu, RJ.

O parque é o maior de geração de gás natural da América Latina, com 3 gigawatts de capacidade.

Recebeu investimento de R$ 7 bilhões e pode atender até 8 milhões de residências.

Durante a construção, gerou cerca de 10 mil empregos e utiliza até 50% de hidrogênio em sua operação. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Lula participou de inauguração na manhã desta segunda Ricardo Stuckert / PR - 03.06.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugurou no fim da manhã desta segunda-feira (28) a Usina Termelétrica GNA II, no Porto do Açu, em São João da Barra (RJ). O empreendimento integra o maior parque de geração de gás natural da América Latina com 3 gigawatts de capacidade instalada.

Com investimento de R$ 7 bilhões, a usina responde por cerca de 10% da geração a gás natural da matriz elétrica nacional. A nova usina será capaz de atender 8 milhões de residências e foi selecionada como projeto estratégico no Novo PAC (Programa de Aceleração de Crescimento).

Segundo o governo federal, a medida garante a expansão da infraestrutura energética, o fortalecimento da indústria nacional e a geração de empregos qualificados.

Além de Lula, também participaram da inauguração os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Renan Filho (Transportes), Márcia Lopes (Mulheres), além de outras autoridades municipais, federais e estaduais.

‌



Funcionamento da usina

Durante a fase de construção da GNA II, foram gerados cerca de 10 mil empregos, com oferta de cursos de qualificação gratuitos. A usina opera em ciclo combinado, com eficiência superior a 60% e possibilidade de uso de até 50% de hidrogênio em sua operação. Além disso, quase 100% da água utilizada é proveniente do mar, preservando recursos hídricos.

A usina conta com quatro turbinas geradoras, sendo três a gás e uma a vapor, e opera em ciclo combinado para ter mais eficiência e redução de emissões. Cerca de 35% de sua capacidade instalada, o equivalente a 572 MW, são gerados sem consumo adicional de gás, dada sua eficiência superior a 60%.

‌



A planta foi projetada para operar com até 50% de hidrogênio em substituição ao gás natural, representando um passo importante rumo à transição energética.

Investimento de R$ 12 bilhões

Juntas, as usinas GNA I e GNA II somam um investimento de R$ 12 bilhões e capacidade instalada de 3 GW, energia para atender cerca de 14 milhões de residências. No período de maior demanda das obras, geraram 22 mil empregos diretos.

‌



