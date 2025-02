Taxa de licenciamento no DF de 2025 vence a partir do dia 24 deste mês Proprietários recebem boleto no endereço cadastrado junto ao IPVA; prazo para pagamento termina no dia 28 Brasília|Do R7, em Brasília 14/02/2025 - 13h04 (Atualizado em 14/02/2025 - 14h56 ) twitter

Veja datas de vencimento da taxa Divulgação/Detran-DF -

A taxa de licenciamento no Distrito Federal vence este ano a partir do dia 24. A relação de datas foi publicada nesta sexta-feira (14) no Diário Oficial do DF pelo Detran (Departamento de Trânsito). De acordo com a instrução, o prazo para pagamento vai até o dia 28, seguindo o número final da placa dos veículos.

O valor da taxa de licenciamento é de R$ 102 para qualquer tipo de veículo e o pagamento pode ser feito em uma das cinco instituições credenciadas (Caixa Econômica, Banco de Brasília, Banco do Brasil, Bradesco e Sicoob), além das casas lotéricas.

Veja datas:

Final da placa 1 e 2 vencimento 24/02/2025;

Final da placa 3 e 4 vencimento 25/02/2025;

Final da placa 5 e 6 vencimento 26/02/2025;

Final da placa 7 e 8 vencimento 27/02/2025; e

Final da placa 9 e 0 vencimento 28/02/2025.

A taxa já integra o boleto do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores), que está sendo enviado ao endereço cadastrado no prontuário do veículo por meio dos Correios. O Detran alerta que não envia o boleto da taxa de licenciamento por e-mail, por isso é importante ficar atento para não cair em golpes.

Vale ressaltar, também, que os veículos com mais de 15 anos não pagam o IPVA e, portanto, não receberão o boleto em casa. Nesses casos, o proprietário deve acessar o aplicativo do Detran-DF Digital ou o portal de serviços (acesse aqui) e consultar os débitos do veículo para emitir a taxa de licenciamento.

Também é possível visitar algum posto de atendimento do Detran ou do Na Hora para imprimir o boleto. Nos postos do Na Hora o atendimento é por ordem de chegada, mas no Detran o serviço é feito por agendamento.

Emissão do CRLV-e 2025

Pagar a taxa de licenciamento é um dos requisitos para regularizar o veículo, assim como o pagamento do IPVA, e das multas ou outros débitos vencidos. Depois de quitar todos os débitos do veículo, o proprietário deverá emitir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em meio digital (CRLV-e) 2025 por meio do Portal de Serviços do Detran-DF (acesse aqui) ou pelo aplicativo Detran-DF Digital.