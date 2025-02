Eventos alteram trânsito no Distrito Federal neste fim de semana; veja mudanças Equipes do Detran vão atuar no Eixo Monumental para garantir a segurança; interferências começam nesta sexta-feira Brasília|Do R7, em Brasília 14/02/2025 - 10h42 (Atualizado em 14/02/2025 - 14h12 ) twitter

Veja alterações no trânsito Divulgação/Detran-DF - 14.

O trânsito no Distrito Federal sofrerá mudanças neste fim de semana por causa de eventos programados na capital do país. No sábado (15), devido ao Sesc+Samba, o Detran fará interdições nas vias do Eixo Monumental.

O evento será realizado entre a Praça do Cruzeiro e a Catedral Militar, a partir das 16h.

As interferências começam às 23h59 desta sexta-feira (14), quando agentes interditarão do estacionamento da Praça do Cruzeiro.

Outro ponto de mudança é a via de ligação S1/N1 que será fechada para o tráfego de veículos, destinado apenas aos veículos de transporte por aplicativo e táxis. Nas vias S1 e N1, entre a Praça do Cruzeiro e a Catedral Militar, os agentes de trânsito implantarão uma sinalização na faixa próxima ao canteiro central para permitir o estacionamento de veículos ao longo do meio-fio.

As equipes também atuarão para impedir infrações e garantir a fluidez do tráfego. Em pontos estratégicos, o Detran utilizará painéis eletrônicos de mensagens para orientar os condutores.