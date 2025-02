Ibaneis determina ônibus e metrô gratuito aos domingos e feriados a partir de março no DF Governador da capital do país fez anúncio pelas redes sociais; medida começa a valer em 1º de março Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 13/02/2025 - 13h03 (Atualizado em 13/02/2025 - 13h37 ) twitter

Ibaneis vai estudar impactos financeiros da medida Geovana Albuquerque / Agência Brasília - 11.02.202

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou nesta quinta-feira (13) que o transporte público da capital do país será gratuito aos domingos e feriados a partir de 1º de março. A medida vale para ônibus e metrô.

Em publicação nas redes sociais, Ibaneis disse que a passagem gratuita vai além da economia. “É assegurar acesso à mobilidade, ao lazer e à qualidade de vida para todos”, afirmou.

Temos trabalhado todos os dias para melhorar a vida da população e tenho alegria de anunciar transporte gratuito para todo mundo aos domingos e feriados, a partir de 1º de março. Os ônibus e o metrô serão de graça para toda a população do DF.

Passagem gratuita vai além da… — Ibaneis Rocha (@IbaneisOficial) February 13, 2025

A possibilidade de adotar o tarifa zero no DF já é estudada há algum tempo pelo governo. Ainda no fim de 2023, a Secretaria de Mobilidade da capital do país informou que estudava as possibilidades e a viabilidade econômica da medida.

No entorno do Distrito Federal, Luziânia adotou o tarifa zero nos ônibus que circulam dentro da cidade em dezembro de 2023.

