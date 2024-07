Tebet defende autonomia do BC, mas com mandato menor de presidente para evitar ‘ruídos’ Segundo ministra, a troca de comando da instituição monetária após um ano do novo governo seria suficiente

Brasília|Bruna Lima, do R7, em Brasília 02/07/2024 - 15h50 (Atualizado em 02/07/2024 - 15h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share