Tebet diz que cortes de incentivos em 10% são um ponto de partida, mas ‘insuficientes’ Ministério do Planejamento destaca que em 2024, subsídios consumiram R$ 678 bilhões Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 19/08/2025 - 11h58 (Atualizado em 19/08/2025 - 12h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A ministra Simone Tebet defende cortes de 10% nos incentivos como ponto de partida para ajustes nas contas da União.

Ela considera esse valor “insuficiente” para alcançar a justiça tributária.

Tebet enfatiza a importância de discutir propostas relacionadas aos gastos públicos como responsabilidade fiscal.

O ministério do Planejamento estima que subsídios custaram R$ 678 bilhões em 2024, representando 5,78% do PIB. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, defende discutir aumento do corte de incentivos Edilson Rodrigues/Agência Senad

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, voltou a defender cortes de incentivos para diminuir impactos das contas da União.

Ao chegar no Senado para audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, nesta terça-feira (19), Tebet afirmou que cortes na faixa de 10% são um ponto de partida, mas frisou que o valor é “insuficiente” para alcançar a justiça tributária.

“Isso seria um ponto de partida, não de chegada. Isso é absolutamente insuficiente. Não é a justiça tributária, mas é o que temos”, disse.

Tebet também defendeu que não deve haver receio em discutir as propostas ligadas aos gastos públicos.

‌



“Falar em revisão de gastos é cuidar bem do dinheiro do povo brasileiro. Não é algo nefasto, é responsabilidade fiscal”, disse.

O Ministério do Planejamento, comandado por Tebet, afirma que em 2024 os subsídios consumiram R$ 678 bilhões — o equivalente a 5,78% do PIB (Produto Interno Bruto) do último ano.

‌



Em linhas gerais, os valores consideram gastos tributários, como renúncias de arrecadação e benefícios financeiros.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e respostas

Qual foi a posição da ministra Simone Tebet sobre os cortes de incentivos?

‌



A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, defendeu cortes de incentivos para reduzir os impactos nas contas da União. Ela afirmou que os cortes de 10% são um ponto de partida, mas considerou esse valor “insuficiente” para alcançar a justiça tributária.

O que mais Tebet disse sobre os cortes?

Tebet destacou que os cortes de 10% não representam um objetivo final, mas sim um início. Ela enfatizou que é necessário discutir propostas relacionadas aos gastos públicos e que a revisão de gastos é uma forma de cuidar do dinheiro do povo brasileiro, caracterizando-a como responsabilidade fiscal.

Qual é a previsão de gastos com subsídios em 2024?

O Ministério do Planejamento, sob a liderança de Tebet, informou que em 2024 os subsídios devem consumir R$ 678 bilhões, o que corresponde a 5,78% do PIB do último ano. Esses valores incluem gastos tributários, como renúncias de arrecadação e benefícios financeiros.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp