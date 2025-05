Tentativa de golpe: Moraes publica decisão que suspendeu parte de ação contra Ramagem Até o fim do mandato, deputado vai responder por três dos cinco crimes pelos quais foi denunciado Brasília|Do R7 16/05/2025 - 19h32 (Atualizado em 16/05/2025 - 19h36 ) twitter

Moraes é o relator de ação penal contra Ramagem Antonio Augusto/STF - 25.3.2025

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes publicou nesta sexta-feira (16) um despacho com o teor da decisão da Primeira Turma da corte que suspendeu parte da ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) por tentativa de golpe de Estado.

Segundo a decisão do colegiado, Ramagem vai responder por três dos cinco crimes pelos quais foi denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República):

Organização criminosa armada;

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Golpe de Estado

O STF decidiu suspender a análise de dois crimes imputados ao parlamentar, que teriam acontecido depois da diplomação dele:

Dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima;

Deterioração de patrimônio tombado

A decisão do STF diz que esses crimes serão julgados ao término do mandato de Ramagem. O Supremo também declarou a suspensão da prescrição em relação aos dois delitos enquanto durar o mandato do deputado.

Isso significa que, ao término do mandato, quando a análise desses crimes for retomada em petição autônoma, o tempo transcorrido até o início da suspensão e o tempo após o fim do mandato serão somados para verificar se ocorreu a prescrição.

A suspensão da prescrição garante que o período do mandato, durante o qual não houve prosseguimento da ação para esses delitos específicos, não prejudique a possibilidade de julgamento futuro.

Outros réus

Ainda conforme a decisão do STF, a ação penal para outros seis réus denunciados com Ramagem segue normalmente, sem suspensão para nenhum dos crimes. Estão nessa lista:

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;

Walter Braga Netto, general de Exército, ex-ministro e vice de Bolsonaro na chapa das eleições de 2022;

General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;

Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;

Paulo Sérgio Nogueira, general do Exército e ex-ministro da Defesa;

Mauro Cid, delator e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

