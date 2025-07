Tentativa de golpe: STF começa interrogatórios de mais sete réus nesta semana Já está marcado para 24 de julho o interrogatório dos sete réus que fazem parte do Núcleo 4 Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 22/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/07/2025 - 02h00 ) twitter

Moraes é o relator das ações penais do golpe TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 4.6.2025

O STF (Supremo Tribunal Federal) vai terminar nesta semana audiências das testemunhas dos núcleos 2, 3 e 4 das ações penais que apuram a atuação de uma organização criminosa suspeita de tentar manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder por meio de um golpe de Estado após as eleições de 2022. A expectativa é que as audiências terminem na quarta-feira (23).

No dia seguinte, quinta-feira (24), o STF deve começar o interrogatório dos sete réus que fazem parte do núcleo 4, apontado como responsável por ações estratégicas de desinformação, sobretudo em relação ao processo eleitoral.

São réus nesse núcleo:

Ailton Moraes Barros (ex-major do Exército);

Ângelo Denicoli (major da reserva do Exército);

Giancarlo Rodrigues (subtenente do Exército);

Guilherme Almeida (tenente-coronel do Exército);

Reginaldo Abreu (coronel do Exército);

Marcelo Bormevet (agente da Polícia Federal); e

Carlos Cesar Moretzsohn Rocha (presidente do Instituto Voto Legal).

Segundo a PGR, eles teriam atuado em ações voltadas a impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva e sustentar a permanência indevida de Bolsonaro no poder.

Os integrantes do núcleo 4 são acusados de organizar ações de desinformação para propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e ataques virtuais a instituições e autoridades.

Dinâmica dos interrogatórios

Nesta fase processual, os questionamentos seguem a seguinte ordem: primeiro fala o juiz instrutor, ministro Alexandre de Moraes; depois, o procurador-geral da República, Paulo Gonet; e, por fim, as defesas dos corréus — sempre seguindo a ordem alfabética dos envolvidos.

À frente de Moraes, há uma mesa com dois lugares, onde se sentam o réu da vez e o advogado. Atrás, serão organizadas mesas individuais, separadas por cerca de um palmo, para acomodar os demais réus e os respectivos advogados.

