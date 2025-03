Terracap lança oitavo edital do Desenvolve-DF com 72 lotes em 11 regiões da capital Licitação oferece terrenos por meio de Concessão de Direito Real de Uso, com foco em geração de empregos e apoio a micro e pequenas empresas Brasília|Do R7, em Brasília 18/03/2025 - 17h14 (Atualizado em 18/03/2025 - 17h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Primeiro edital do Desenvolve-DF em 2025 tem licitação marcada para 25 de março Arquivo/Terracap

A Terracap (Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal) divulgou o primeiro edital de 2025 do Desenvolve-DF (Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Distrito Federal). Serão ofertados 72 lotes em 11 regiões administrativas, com destaque para Ceilândia e Recanto das Emas, que concentram o maior número de oportunidades.

A licitação está marcada para o dia 25 de março, com entrega de propostas até as 10h do mesmo dia.

O Desenvolve-DF permite que empresários adquiram terrenos por meio da Concessão de Direito Real de Uso, com valores mais acessíveis em comparação a concessões tradicionais. Em contrapartida, as empresas devem se comprometer com a criação e manutenção de empregos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O depósito de caução, equivalente a três meses de retribuição mínima, deve ser feito até 24 de março nas agências do BRB (Banco de Brasília).

‌



As propostas podem ser enviadas de forma online, pelo site da Terracap, ou presencialmente, na sede da agência, localizada no SAM, Bloco F, próximo ao Palácio do Buriti. Desde o início do programa, já foram realizados sete editais, totalizando cerca de 500 imóveis ofertados.

“O oitavo edital reforça a consolidação do programa, que beneficia principalmente micro e pequenas empresas, responsáveis pela maior parte dos empregos no DF”, afirmou Leonardo Mundim, diretor de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico da Terracap.

‌



Onde estão os lotes

Os lotes estão disponíveis em Águas Claras, Brasília, Ceilândia, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Samambaia, Santa Maria e Sobradinho. Os tamanhos variam de 100 m², no Guará — com retribuição mensal a partir de R$ 457,60 —, até 1.921,49 m² em Santa Maria — com retribuição mínima de R$ 1 mil.

Após a licitação, as empresas vencedoras terão um período de carência antes de começar a pagar a taxa mensal. O prazo de concessão varia de cinco a 30 anos, com possibilidade de renovação por até três décadas.

‌



Além disso, as empresas podem obter descontos na retribuição mensal ao superar metas de geração de empregos ou adotar práticas de responsabilidade social e ambiental.

O programa também exige a apresentação de um Projeto de Viabilidade Simplificado (PVS) à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF, detalhando o número de empregos a serem gerados.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Terracap pelo call center (61) 3350-2222 ou pelo chat online disponível no site da agência.