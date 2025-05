Torres pediu ‘apoio logístico’ nas eleições, diz ex-diretor da PRF ao negar direcionamento político Djairlon Henrique Moura prestou depoimento no STF como testemunha do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro Brasília|Gabriela Coelho e Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 27/05/2025 - 09h01 (Atualizado em 27/05/2025 - 09h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ao STF, Djairlon Henrique Moura afirmou que não houve direcionamento das ações da PRF Luciana Nassar/Assembleia Legislativa Mato Grosso do Sul - 7.5.2018

O delegado e ex-diretor da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Djairlon Henrique Moura, negou nesta terça-feira (27) ter recebido direcionamento político, por parte do então ministro da Justiça Anderson Torres, para guiar ações da corporação durante o segundo turno das eleições de 2022. Ele prestou depoimento no STF (Supremo Tribunal Federal) como testemunha de defesa do ex-ministro.

Embora seja investigado em outro processo que apura possível obstrução das eleições de 2022, Moura foi mantido como testemunha por decisão do ministro Alexandre de Moraes, que ressaltou o direito do delegado ao silêncio para não produzir provas contra si.

No depoimento, o ex-diretor afirmou ter participado de uma reunião com Anderson Torres, ainda no período pré-eleitoral, para discutir ações de segurança no pleito, mas afirmou que o objetivo seria reforçar a segurança durante as votações.

“Não se tratou de nenhum plano específico. O que houve foi um pedido do ministro Anderson Torres para que as instituições de segurança ocupassem o maior número possível de municípios, com o objetivo de garantir a segurança das eleições”, declarou.

‌



Segundo ele, também foi discutida uma possível cooperação entre a PRF e a Polícia Federal, de forma que a PRF pudesse atuar em regiões onde a PF encontrasse dificuldades operacionais.

“Não houve qualquer direcionamento para regiões específicas, nem solicitação em favor ou contra qualquer candidato”, afirmou Moura. “Não houve sinalização por parte do ministro sobre o número 22”, completou, em referência ao número de urna do então presidente Jair Bolsonaro.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O delegado também foi questionado sobre uma operação da PRF realizada na semana do segundo turno das eleições, voltada ao combate ao transporte irregular de eleitores. Moura explicou que a ação foi motivada por um pedido da Coordenação de Logística Policial (CLP) e contou com informações da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

“É comum, em operações desse tipo, que haja cooperação com a inteligência da ANTT para checagem de listas de passageiros. Se houver indícios, deflagramos a operação para verificar se há alguma irregularidade”, disse.

‌



Segundo ele, havia suspeitas de que passageiros estariam sendo transportados irregularmente da região Centro-Oeste para o Nordeste, mas nenhuma infração foi confirmada.

“A operação ocorreu entre os dias 27 de outubro e 2 de novembro. Durante os sete dias de fiscalização, não foi identificado nenhum transporte irregular de eleitores”, afirmou.

Moura destacou que a operação seguiu critérios técnicos, sem interferência externa, e que o objetivo foi coibir o transporte clandestino de passageiros, prática comum em períodos eleitorais.

Segundo as investigações,integrantes da PRF teriam direcionado recursos humanos e materiais com o intuito de dificultar o trânsito de eleitores no segundo turno.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp