Transporte público do DF ganha reforço de 19 linhas neste feriado de Páscoa Aumento será de 86 viagens; transporte está gratuito pelo programa Vai de Graça desde quinta-feira (17) Brasília|Do R7, em Brasília 18/04/2025 - 11h52 (Atualizado em 18/04/2025 - 11h52 )

Casos foram registrados em ônibus e metrô Joel Rodrigues/Agência Brasília - 08.04.2024

Neste feriado de Páscoa, a partir desta sexta-feira (18), o transporte público do Distrito Federal terá reforço em 19 linhas e aumento de 86 viagens. A medida acontece para reforçar o atendimento dos passageiros que vão acompanhar a programação do aniversário de 65 anos de Brasília. Vale lembrar que o transporte público coletivo é gratuito nos domingos e feriados e que também o acesso ao Jardim Botânico e ao Zoológico está liberado durante todo este feriado prolongado.

“Vamos fazer essas intervenções após acréscimo superior a 60% no número de acessos desde que o programa [Vai de Graça] foi implantado, no início de março. Além disso, existem novos eixos de interesse de deslocamento, aproveitando a gratuidade do Zoológico, do Jardim Botânico e de outros eventos culturais da cidade”, explica o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves.

As 19 linhas que vão ter reforço atendem, entre outras, as regiões de Planaltina, Arapoanga, Sobradinho, Plano Piloto, Noroeste, Granja do Torto e Cidade Estrutural, fazendo percursos circulares (internos) e de ligação com o Plano Piloto. Todos os novos horários poderão ser vistos no DF no Ponto.

Como acessar o ônibus gratuito

Para utilizar o transporte gratuito nos domingos e feriados basta utilizar o Cartão Mobilidade, Vale-Transporte, Especial (PcD), Idoso (sênior) ou Passe Livre Estudantil para a liberação automática na catraca – para quem não tem nenhuma das opções, podem ser utilizados cartões de crédito e débito, sem qualquer cobrança.

‌



Cobradores e fiscais estão orientados a auxiliar os passageiros nos ônibus e nas estações de metrô.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Confira as linhas que terão ampliação da oferta de viagens a partir desta sexta-feira:

‌



0.116 – Rodoviária do Plano Piloto / W3 – L2 Norte

115.1 – Circular – Rodoviária do Plano Piloto / L2 – W3 Norte

128.1 – Rodoviária Plano Piloto / W3 Norte (Noroeste) / Granja do Torto

158.1 – Rodoviária do Plano Piloto / W3 Sul / Cidade Estrutural

501.3 – Sobradinho II (Setor Oeste) / Eixo Norte-Sul / Estação da Asa Sul

501.4 – Sobradinho I e II (Setor Oeste) / Eixo Norte – Sul / Estação da Asa Sul

0.600 – Planaltina / Vila Buritis / Vila Vicentina / Setor Tradicional / Eixo Norte – Sul / Estação da Asa Sul

0.620 – Planaltina / Vila Buritis / Vila Vicentina / Setor Tradicional / Eixo Norte / Rodoviária do Plano Piloto

0.640 – Planaltina / Vila Buritis / Vila Vicentina / Setor Tradicional / W3 Norte – Sul / Estação da Asa Sul

066.2 – Circular – Planaltina (Estâncias I – V) / Mestre D’Armas (Estância – DF-128)

066.3 – Planaltina (Estâncias) – DF-128 / Mestre D’Armas / Estâncias V – I)

066.4 – Planaltina/ DF-230 / DF-128/ Mestre D’Armas I

067.3 – Planaltina / Vale do Amanhecer (Vila Pacheco)

600.7 – Planaltina (Avenida Independência) / Eixo Norte – Sul / Estação da Asa Sul

616.2 – Arapoanga / Estâncias / Eixo Norte – Sul / Estação da Asa Sul

616.8 – Planaltina/ Arapoanga/ Estância/ Eixo Norte e Sul

620.1 – Planaltina (Avenida Independência) / Eixo Norte / Rodoviária do Plano Piloto

640.2 – Planaltina (Avenida Independência) / W3 Norte – Sul / Estação da Asa Sul

643.1 – Arapoanga (DF-128) / Eixo Norte / Rodoviária do Plano Piloto

*Com informações da Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal e da Agência Brasília

