DF fica sob alerta amarelo de chuvas intensas no começo deste feriado de Páscoa Alerta é válido até sábado pela manhã e pode ser renovado pelo Inmet; ventos podem chegar a 60km/h Brasília|Do R7, em Brasília 18/04/2025 - 11h36 (Atualizado em 18/04/2025 - 11h36 )

Alerta segue até sábado e pode ser renovado Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília - arquivo

O Distrito Federal está sob alerta amarelo de chuvas intensas nesta sexta-feira (18) e neste sábado (19), com ventos que podem chegar a 60km/h e chuvas de até 50mm/dia. A previsão é do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) que prevê, também, temperatura mínima de até 17ºC e máxima de até 28ºC. No período da tarde e noite o risco de trovoadas em locais isolados aumenta.

No domingo (20) e na segunda-feira (21) a temperatura pode chegar a 29ºC, com rajadas de ventos moderadas e pancadas de chuvas em locais isolados.

Veja cuidados:

Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; e

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de dúvidas acione a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Comemoração do aniversário de Brasília

Neste feriado, a partir de sábado, começa a programação de shows na Esplanada dos Ministérios em comemoração ao aniversário de 65 anos de Brasília. Veja programação completa:

