Trio acusado de roubar moto e matar empresário a tiros no DF é preso pelo polícia Mandados de prisão temporária foram cumpridos nesta quinta-feira; crime aconteceu em dezembro do ano passado Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 07/02/2025 - 09h21 (Atualizado em 07/02/2025 - 12h19 )

Vídeo mostra suspeitos próximo ao local onde corpo foi encontrado Reprodução/PCDF - 26.

O trio de suspeitos acusados de roubar moto e matar o empresário Eliel do Nascimento de Souza, de 38 anos, a tiros no Distrito Federal foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (6). O crime aconteceu em 26 de dezembro de 2024, na DF-150, na Fercal. A polícia investigou que o empresário, dono de uma loja de motocicletas na região, tinha recebido o pedido de socorro de uma pessoa desconhecida e foi ajudar. No dia seguinte, ele foi encontrado morto, alvejado por quatro tiros.

Câmeras de segurança do local registraram o momento em que dois motociclistas suspeitos teriam entrado dentro da mata onde o corpo de Eliel foi encontrado um dia depois, possivelmente no momento em que cometeram o crime.

A moto de Eliel roubada no dia do crime e durante a operação, um jovem de 18 anos que teria feito a chamada telefônica para o empresário pedindo socorro, foi preso em Arinos (MG). Com ele, a polícia apreendeu uma motocicleta com o motor do veículo roubado do empresário.

Outros dois suspeitos, que são irmãos, foram presos em um assentamento na zona rural da Fercal. Os envolvidos respondem por latrocínio e adulteração de sinais identificadores de veículo automotor.