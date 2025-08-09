Trump: entrevista coletiva na Casa Branca na segunda ‘vai parar crime em Washington’ Na quarta-feira (6), Trump já havia mencionado que estava considerando levar a Guarda Nacional para Washington Brasília|Do Estadão Conteúdo 09/08/2025 - 13h43 (Atualizado em 09/08/2025 - 13h52 ) twitter

Trump: coletiva de imprensa na casa Branca na próxima segunda irá parar crime em Washington Reprodução/RECORDTV

O presidente americano, Donald Trump, postou na rede social Truth Social que realizará na segunda-feira (11) uma coletiva de imprensa na Casa Branca, que “essencialmente, irá parar o crime violento em Washington D.C.”.

Na quarta-feira (6), Trump já havia mencionado que estava considerando levar a Guarda Nacional para Washington. “A cidade se tornou uma das mais perigosas do mundo. Em breve será uma das mais seguras!!!”, concluiu o presidente americano na postagem.

Desde ontem, o governo reforçou a segurança em Washington com agentes federais em áreas turísticas da capital do país. O esforço deve durar sete dias e ocorre após diversas críticas de Trump à taxa de criminalidade da cidade.

Drogas

A imprensa americana sugere que o governo dos Estados Unidos está planejando uma operação militar contra cartéis de drogas no México, Haiti e Venezuela. Desde que Donald Trump reassumiu a presidência, o número de soldados na fronteira com o México aumentou significativamente para combater a imigração ilegal. Atualmente, cerca de 7.600 soldados estão distribuídos em quatro bases ao longo de mais de 800 km.

‌



O jornal The New York Times informou que Trump teria dado uma ordem secreta ao Pentágono para executar ações contra esses cartéis. O presidente venezuelano Nicolás Maduro é acusado pelos EUA de liderar um dos cartéis, com uma recompensa oferecida por sua captura. A Venezuela rejeitou essa acusação como ilegal.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou que não permitirá ações militares americanas em solo mexicano. Enquanto isso, a Casa Branca e o Departamento de Defesa não confirmaram oficialmente esses planos, que podem enfrentar desafios legais no Congresso dos EUA e afetar relações diplomáticas.

