TSE reverte decisão do TRE-DF e torna elegível Leandro Grass, ex-candidato ao governo distrital Grass e Olgamir Amancia, que disputou as eleições de 2022 como vice na chapa, tinham sido considerados inelegíveis por 8 anos

Leandro Grass disputou o governo do DF em 2022 (Valter Campanato/Agência Brasil - 21/05/2023)

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) reverteu a decisão do TRE-DF (Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal) e tornou elegíveis o ex-candidato ao governo do DF nas eleições de 2022 Leandro Grass , e a candidata a vice dele, Olgamir Amancia. Em março, o TRE-DF tinha considerado a chapa inelegível por 8 anos devido ao uso abusivo de meio de comunicação durante a campanha eleitoral.

A decisão do TRE-DF foi tomada após a Coligação Unidos pelo DF, autora da ação, acusar Grass de fazer propaganda negativa, como disseminação de notícias falsas, grave desinformação, calúnias e difamações, contra Ibaneis Rocha (MDB), candidato que venceu a disputa no 1º turno e se reelegeu como governador do DF.

De acordo com Grass, que é o atual presidente do Iphan (Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional), “os ministros entenderam que, em nenhum momento, praticamos crimes eleitorais ou propagamos informações falsas para apresentar à população as mazelas sofridas pelo Distrito Federal nos últimos anos.”