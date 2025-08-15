‘Turbulência desnecessária’, diz Lula ao lado de chineses sobre tarifaço: ‘Quem quiser, que saia’ Petista pediu respeito ao Brasil, defendeu multilateralismo e rechaçou ‘ideia de que país é horrível para negociar’ Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 15/08/2025 - 17h56 (Atualizado em 15/08/2025 - 18h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula exaltou comércio com a China, ao comparar números dos EUA Ricardo Stuckert/Presidência da República - 14.08.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (15) que o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros é uma “turbulência desnecessária”.

Ao lado de empresários chineses no interior de São Paulo, o petista destacou o comércio Brasil-China, ao compará-lo às trocas econômicas brasileiras com os EUA. As tarifas passaram a valer na quarta-feira (6) da semana passada.

Lula declarou que o anúncio da taxação, feito por Trump no início de julho, ocorreu “depois de um momento quase que de provocação”. As primeiras tarifas do republicano ao Brasil, de 10%, foram apresentadas em abril.

“A ideia de passar para o mundo que o Brasil é um país horrível para negociar não é verdade. E eu não posso admitir que um presidente de um país do tamanho dos EUA possa contar a quantidade de inverdades que ele tem contado sobre o Brasil”, criticou o petista, durante inauguração da fábrica da montadora chinesa GWM, em Iracemápolis (SP).

‌



“O Brasil não é um país rico nem tem o PIB dos norte-americanos ou da China. Mas temos um povo que merece respeito, que tem orgulho de ser o que é e que só pode ser melhor se a gente tiver coragem de resistir às ofensas que fazem a nós“, declarou Lula.

Ao comentar a saída de empresas do Brasil, como a montadora norte-americana Ford, em janeiro de 2021, o petista afirmou que “quem quiser sair, que saia”. “Quem quiser vir, estaremos de braços e coração abertos esperando”, acrescentou.

‌



Lula voltou a pedir respeito. “Estamos vivendo uma situação que não precisaríamos viver. O Brasil gosta de negociar, se tem uma coisa que o Brasil sabe fazer é negociar”, destacou, ao elogiar a atuação do vice-presidente Geraldo Alckmin.

Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, comanda as negociações brasileiras com os Estados Unidos e lidera as conversas com empresários brasileiros — por determinação de Lula.

‌



“Não dá para aceitar a criação de uma imagem mentirosa contra um país como o Brasil, que não tem contencioso no mundo”, reforçou o presidente.

Comércio com a China

Lula aproveitou para destacar o comércio entre Brasil e China, em detrimento da relação brasileira com os EUA.

“É importante que as pessoas saibam que o comércio do Brasil com a China hoje é simplesmente de U$S 160 bilhões, contra US$ 80 bilhões do comércio nosso com os EUA”, apontou.

O presidente atrelou, ainda, a relação do Brasil com os demais países do Sul Global, representados, sobretudo, pelo Brics, à necessidade de desenvolvimento.

“Não temos orgulho de ser pobres. Queremos crescer, nos desenvolver, ter acesso a todas as informações possíveis que a ciência e tecnologia nos dá e a inteligência artificial nos permite. E é isso que faz com que algumas pessoas comecem a ficar preocupadas com o crescimento daqueles que eram tratados como se fossem invisíveis”, acrescentou.

Nessa quinta (14), Trump afirmou não estar preocupado com a proximidade comercial de Brasil e China.

“Não estou nem um pouco preocupado. Eles podem fazer o que quiserem. Sabe, nenhum deles está indo muito bem, e o que estamos fazendo em termos de economia… Estamos superando todo mundo, incluindo a China. Estamos indo melhor do que qualquer outro país do mundo agora”, argumentou, durante entrevista à imprensa, quando questionado sobre a aproximação de países da América Latina com o gigante asiático.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp