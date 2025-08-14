Lula diz que Trump mente: Brasil é bom parceiro comercial e não vai ‘andar de joelhos’ para EUA Norte-americano declarou mais cedo que Brasil é ‘um dos piores parceiros comerciais’; tarifaço de Trump começou no início do mês Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 14/08/2025 - 18h25 (Atualizado em 14/08/2025 - 19h49 ) twitter

Lula disse ser 'um homem da paz': 'Quem nasce com sangue pernambucano não gosta de briga' José Cruz/Agência Brasil - 13.08.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta quinta-feira (14) que o presidente norte-americano, Donald Trump, mente ao dizer que o Brasil é mau parceiro comercial.

Mais cedo nesta quinta, Trump criticou novamente o Brasil e classificou o país como “um dos piores parceiros comerciais do mundo”. O republicano condenou, ainda, a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“É mentira quando o presidente norte-americano diz que o Brasil é um mau parceiro comercial. O Brasil é bom, o Brasil só não vai andar de joelhos para o governo americano”, afirmou Lula, em agenda no Recife (PE). “Eles estão nos ameaçando todos os dias. A gente continua com vontade de negociar, a gente quer negociar”, acrescentou.

O tarifaço de 50% imposto por Trump a produtos brasileiros comprados pelos EUA começou a valer na quarta-feira (6) da semana passada.

Além de reforçar o desejo do Brasil em negociar com os norte-americanos, Lula destacou o próprio perfil pacífico.

“Eu sou um homem da paz. Não quero briga com Uruguai, Bolívia, Argentina, China, com ninguém. Mas eles têm que saber que só tem alguém que pode fazer a gente mudar de posição, porque este país é do povo brasileiro, e é o povo brasileiro que manda nele. Quem nasce com sangue pernambucano não gosta de briga, mas não tem medo de briga”, continuou o petista, natural de Garanhuns (PE).

Trump critica Brasil novamente

Segundo Trump, o tarifaço foi uma reação a práticas comerciais que, na avaliação dele, sempre prejudicaram empresas e produtores americanos.

“O Brasil tem sido um péssimo parceiro comercial em termos de tarifas. Como vocês sabem, eles cobram tarifas enormes, muito mais do que cobrávamos deles. Não estávamos cobrando nada essencialmente”, comentou.

“Eles também nos trataram muito mal como parceiros comerciais por muitos e muitos anos. Um dos piores países do mundo por isso. Eles cobraram tarifas altíssimas e dificultaram muito qualquer coisa. Então, agora eles estão sendo cobrados com tarifas de 50%. Eles não estão felizes, mas é assim que as coisas são”, acrescentou o presidente norte-americano.

Além das críticas na área econômica, Trump voltou sua atenção à situação política brasileira. No fim de julho, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro.

O republicano disse conhecer Bolsonaro pessoalmente e classificou a decisão da Justiça como uma “execução política”.

“O Brasil tem algumas leis muito ruins em vigor, onde pegaram um presidente, o colocaram na cadeia e estão tentando prendê-lo. Eu conheço o homem e vou te dizer que sou muito bom com as pessoas. Acho que ele é um homem honesto”, opinou Trump.

“Isso é realmente uma execução política que eles estão tentando fazer com o Bolsonaro. Eu acho isso terrível”, concluiu o presidente dos EUA.

As declarações foram dadas durante entrevista à imprensa em resposta a uma pergunta sobre a aproximação de países da América Latina com a China. Trump afirmou não estar preocupado com isso.

“Não estou nem um pouco preocupado. Eles podem fazer o que quiserem. Sabe, nenhum deles está indo muito bem, e o que estamos fazendo em termos de economia… Estamos superando todo mundo, incluindo a China. Estamos indo melhor do que qualquer outro país do mundo agora", completou.

Perguntas e respostas:

O que Lula disse sobre as declarações de Trump sobre o Brasil?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que Donald Trump mente ao dizer que o Brasil é um mau parceiro comercial. Lula declarou que o Brasil é um bom parceiro e que não vai “andar de joelhos” para o governo americano.

Qual foi a crítica de Trump ao Brasil?

Trump classificou o Brasil como “um dos piores parceiros comerciais do mundo” e criticou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Como Lula respondeu às ameaças de Trump?

Lula expressou que o Brasil continua disposto a negociar, apesar das ameaças diárias. Ele ressaltou seu perfil pacífico e a vontade de manter boas relações com outros países da América do Sul e com a China.

O que Lula disse sobre a tarifa imposta por Trump?

A tarifa de 50% imposta por Trump a produtos brasileiros começou a valer na semana passada. Lula mencionou que o Brasil está aberto a negociações, mas não se submeterá a pressões.

Qual foi a posição de Trump sobre a situação política no Brasil?

Trump comentou sobre a prisão domiciliar de Bolsonaro, chamando a decisão da Justiça de “execução política” e expressou sua opinião de que Bolsonaro é um homem honesto.

Como Trump se posicionou em relação à aproximação de países da América Latina com a China?

Trump afirmou que não está preocupado com a aproximação de países da América Latina com a China, destacando que os Estados Unidos estão superando todos em termos econômicos.

