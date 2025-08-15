Advogado de Zambelli afirma que a deputada ‘não se opõe a cumprir pena no Brasil’ Fábio Pagnozzi disse que a deputada licenciada foge das ‘penas exorbitantes e penas ideológicas do Supremo’ Brasília|Do Estadão Conteúdo 15/08/2025 - 17h53 (Atualizado em 15/08/2025 - 18h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O advogado de Carla Zambelli afirma que ela não se opõe a cumprir pena no Brasil.

A deputada foi condenada a 10 anos de prisão e é vista como mentora de ataque hacker ao CNJ.

Ela fugiu para a Itália e está atualmente na prisão feminina Germana Stefanini.

Defesa solicita prisão domiciliar devido a problemas de saúde e a deputada passa por dificuldades psicológicas e físicas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Segundo o advogado de Zambelli, ela quer estar em um país no qual ela pode ser julgada por pessoas imparciais. Geraldo Magela/Agência Senado - 24.10.2022

O advogado Fábio Pagnozzi, que representa a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), afirmou que a parlamentar cumpriria a sua pena no Brasil. Ele disse que Zambelli deixou o país por considerar os 10 anos de prisão que lhe foram impostos pelo STF (Supremo Tribunal Federal) “exorbitantes” e “ideológicos”.

“Ela (Carla Zambelli) não se opõe a cumprir pena no Brasil. O que a Carla sempre disse é que ela quer estar em um país no qual ela pode ser julgada por pessoas imparciais. Então, o momento atual do governo aqui (no Brasil) é o que a Carla não quer ser julgada ou cumprir pena. Ela foge, hoje, realmente das penas exorbitantes e penas ideológicas do Supremo”, disse Pagnozzi.

Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão e a perda do seu mandato como deputada por ser considerada a mentora intelectual de um ataque hacker ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Na ocasião, um mandado de prisão falso contra o juiz Alexandre de Moraes, do STF, foi inserido no sistema do órgão.

A condenação de Zambelli deve ser acrescida de mais cinco anos. Em outro processo, o Supremo julga a parlamentar por perseguir o jornalista Luan Araújo com uma arma em punho nas vésperas da eleição de 2022. A Corte já formou maioria para condená-la, e somente Kassio Nunes Marques votou contrário, nesta sexta.

Antes que Zambelli fosse presa por sua primeira condenação, ela fugiu para a Itália, país no qual é cidadã. A deputada permaneceu dois meses foragida na nação europeia, até que foi denunciada por um deputado local e presa pela polícia. Atualmente, ela está na prisão feminina Germana Stefanini.

Um processo de extradição corre contra a deputada e pode enviá-la de volta para o Brasil. No entanto, como o Estadão demonstrou, todo o trâmite pode demorar até dois anos. A defesa de Zambelli solicita para que ela aguarde esse período em prisão domiciliar e alega que a congressista tem condições médicas que não podem ser tratadas na cadeia.

Greve de fome

Pagnozzi afirmou que a deputada está em greve de fome e, por isso, passou mal durante audiência de extradição realizada pelo Tribunal de Apelação de Roma, na Itália, na última quarta-feira, 13. Ela teria caído e batido a cabeça enquanto caminhava para a reunião.

“A deputada teve duas tentativas de suicídio, ficou internada na época das eleições depois do episódio da arma, a deputada tem problema no coração, a deputada retirou um tumor cerebral há alguns anos”, afirma seu advogado.

De acordo com ele, os laudos médicos serão apresentados ao juiz responsável em 18 de agosto e no dia 27, o magistrado definirá se ela aguarda a extradição em casa, em regime semiaberto ou na cadeia.

PERGUNTAS E RESPOSTAS Qual é a posição do advogado de Carla Zambelli sobre o cumprimento da pena? O advogado Fábio Pagnozzi afirmou que Carla Zambelli não se opõe a cumprir pena no Brasil, mas deixou o país por considerar as penas impostas pelo STF exorbitantes e ideológicas. Por que Carla Zambelli foi condenada? Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão e à perda do seu mandato por ser considerada a mentora de um ataque hacker ao CNJ, que envolveu a inserção de um mandado de prisão falso contra o juiz Alexandre de Moraes. Quais são as outras acusações contra Zambelli? Além da condenação atual, Zambelli enfrenta um outro processo no qual é acusada de perseguir o jornalista Luan Araújo com uma arma em punho, e a Corte já formou maioria para condená-la nesse caso. Onde Carla Zambelli está atualmente? Atualmente, Carla Zambelli está na prisão feminina Germana Stefanini, após ter fugido para a Itália, onde permaneceu foragida por dois meses antes de ser presa. O que está acontecendo com o processo de extradição de Zambelli? Um processo de extradição está em andamento, que pode levar Zambelli de volta ao Brasil, mas o trâmite pode demorar até dois anos. A defesa solicita que ela aguarde em prisão domiciliar devido a condições médicas. Como está a saúde de Carla Zambelli? O advogado informou que Zambelli está em greve de fome e passou mal durante uma audiência na Itália. Ele mencionou que ela teve tentativas de suicídio, problemas cardíacos e já retirou um tumor cerebral. Quando serão apresentados os laudos médicos de Zambelli? Os laudos médicos serão apresentados ao juiz responsável no dia 18 de agosto, e no dia 27, o magistrado decidirá se ela aguardará a extradição em casa, em regime semiaberto ou na cadeia.

