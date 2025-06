Universidade francesa entrega título de doutor honoris causa a Lula nesta sexta-feira Presidente será homenageado pela Universidade de Paris 8, que tem forte vínculo com a classe trabalhadora Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 06/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula foi homenageado pela Academia Francesa nessa quinta Ricardo Stuckert/PR - 5.6.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta sexta-feira (6) o título de doutor honoris causa na Universidade de Paris 8, na França, conhecida também pelo nome de Paris 8 de Vincennes Saint Denis. A universidade tem forte vínculo com a classe trabalhadora e com públicos marginalizados, incluindo estudantes sem diploma e imigrantes.

Essa é a segunda homenagem ao presidente brasileiro durante a visita que ele faz ao país europeu. Na quinta-feira (5), Lula recebeu uma medalha de honra da Academia Francesa, entregue a apenas 19 chefes de Estado ao longo de 400 anos, entre eles o imperador Dom Pedro II, em 1872.

Fórum Econômico Brasil-França

Além do evento na Universidade de Paris 8, nesta sexta Lula participa do Fórum Econômico Brasil-França, que reúne empresários brasileiros e franceses para discutir diversos temas como transição energética, descarbonização, infraestrutura e oportunidades de negócios e investimentos.

Em declaração à imprensa nessa quinta, Lula mandou uma mensagem aos seus ministros, pedindo que a delegação brasileira fale com os empresários franceses sobre oportunidades de investimento durante a participação no fórum.

‌



Lula também avaliou a relação comercial entre Brasil e França e disse que ela não condiz com a “envergadura da parceria estratégica” dos dois países.

“No plano comercial, não é possível que os valores registrados em 2024, de US$ 9 bilhões, sejam inferiores aos observados em 2012. Significa que, no comércio, demos um passo atrás, e é preciso agora dar dois passos à frente, como se estivesse dançando um bom bolero latino americano”, disse.

‌



“O evento empresarial que realizaremos é um passo para corrigir isso e atrair mais investimento e integrar cadeias produtivas. Portanto, os meus ministros que vão falar, não façam discurso para os brasileiros que estão aqui, façam discurso para os franceses”, orientou Lula.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Acordos bilaterais

Na quinta-feira, Lula assinou diversos atos após reunião bilateral com o presidente francês, Emmanuel Macron. Veja algumas das assinaturas:

Acordo de Cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa na Área Cultural;

Memorando de Entendimento entre Fundação Oswaldo Cruz, Sanofi Pasteur S.A. e Institut Pasteur;

Memorando de Entendimento entre o Ministério dos Portos e Aeroportos do Brasil e o Ministério dos Transportes da França para o estabelecimento de um corredor marítimo verde;

Declaração de Intenções entre o Ministério de Minas e Energia da República Federativa do Brasil e o Ministério da Economia, das Finanças e da Soberania Industrial e Digital da República Francesa sobre Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono;

Declaração de intenções entre a República Federativa do Brasil e a República Francesa com vistas a prevenir, investigar e reprimir o tráfico de pessoas, prestar assistência, proteger e proporcionar acesso aos direitos das vítimas e transferir conhecimentos;

Memorando de Entendimento entre a Polícia Federal do Brasil e a Gendarmeria Nacional da França;

Carta de Intenção de Cooperação entre a Fundação Oswaldo Cruz e a Fundação Mérieux;

Memorando de Entendimento entre a Fundação Oswaldo Cruz e a BioMÉRIEUX Brasil Indústria e Comércio de Produtos Laboratoriais Ltda;

Memorando de Entendimento entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior (CAPES), o Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR) e o Institut des Amériques (IdA);

Acordo de Cooperação entre o Serviço Geológico do Brasil e o Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM); e

Declaração de Intenções entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação da República Federativa do Brasil e o Ministério responsável por Educação Superior e Pesquisa e o Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros da República Francesa acerca das primeiras atividades do Centro Franco Brasileiro de Biodiversidade Amazônica.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp