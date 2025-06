Alckmin diz ter ‘absoluta certeza’ que aprovação de Lula vai crescer em próximas pesquisas Presidente em exercício disse que pesquisa que revela desaprovação recorde é ‘retrato do momento’ e que ‘quadro deve melhorar’ Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 05/06/2025 - 13h06 (Atualizado em 05/06/2025 - 14h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Solenidade foi realizada no Palácio do Planalto nesta quinta Cadu Gomes/VPR - 05.06.2025

O presidente em exercício Geraldo Alckmin comentou na manhã desta quinta-feira (5) o resultado da Pesquisa Quaest que apontou uma desaprovação ao governo Lula de 57%, pior índice do mandato. Para Alckmin, o dado é “uma fotografia do momento” e “quadro deve melhorar” na próxima pesquisa.

“Não vamos negar a pesquisa, mas ela é um retrato do momento. Do ponto de vista econômico tivemos um aumento da inflação, especialmente dos alimentos, [e aumento do preço dos alimentos] no ano passado devido aos efeitos climáticos. E isso deve mudar com o recorde de safra que teremos este ano”, disse.

Alckmin avaliou que o Brasil deve ter um aumento de 10% na safra.

“Tenho absoluta convicção de que nas próximas avaliações o quadro deve melhorar”, afirmou.

‌



A declaração foi dada durante cerimônia em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, no Palácio do Planalto.

Na solenidade, Alckmin assinou medidas para avançar e fortalecer a proteção do meio ambiente. O evento também contou com a presença do ministro substituto do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco.

‌



Meio Ambiente

Alckmin disse que “no Dia Mundial do Meio Ambiente não havia melhor maneira de comemorar esse dia do que avançando nas várias áreas para a preservação da nossa casa e do planeta”.

“Assinamos hoje os recursos de contrato para o Ibama, isso vai tornar o Ibama extremamente preparado com tecnologia, com os equipamentos que temos de mais modernos para a questão de combate às queimadas”, detalhou.

‌



Além disso, Alckmin assinou a APA (Área de Proteção Ambiental) dos Corais. “Os corais representam 0,1% do oceano, mas contém 25% da biodiversidade. Ou seja, grande parte dos pescados depende dos corais”, explicou.

Outros projetos assinados foram a criação de uma APA para o Rio Doce, a criação de um Conselho Consultivo para o Selo Amazônico e criação de um refúgio de vida silvestre no Ceará, para garantir a proteção do soldadinho-do-Araripe, ave ameaçada de extinção e endêmica do estado nordestino.

Viagem à França

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em viagem à França e participou na manhã desta quinta-feira (5) de reunião bilateral com o presidente do país, Emmanuel Macron. Após assinatura de acordos, Lula defendeu o investimento de pelo menos US$ 1 trilhão para combater a mudança do clima.

“Sem mobilizar US$ 1,3 trilhão de dólares para o enfrentamento da mudança do clima, corremos o risco de criar o apartheid climático”, disse Lula.

O presidente também destacou a defesa das comunidades tradicionais. “Debaixo de cada árvore tem um indígena que tem o direito de se manter na floresta”, comentou.

Lula detalhou que o Brasil assinou dois atos com a França que fortalecerão a cooperação em matéria de hidrogênio de baixo carbono e descarbonização do setor marítimo.

“Minha participação na Conferência das Nações Unidas ressaltará a importância dos mares como reguladores climáticos e fonte de biodiversidade. Os biomas marítimos demandam o mesmo nível de atenção e de compromisso das florestas tropicais”, defendeu.

O petista acrescentou que “é chegada a hora de cumprir as promessas que fizemos para o planeta e para as futuras gerações”.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp