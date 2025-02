‘Vai preparando o tênis’, diz Damares ao desafiar gabinete de Ibaneis a corrida Senadora do Distrito Federal convidou governador a participar da Corrida do Marmelo, na Cidade Ocidental (GO) Brasília|Do R7 11/02/2025 - 17h58 (Atualizado em 11/02/2025 - 18h23 ) twitter

Senadora desafio gabinete do governador Renato Alves/ Agência Brasília - 11/02/2025

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) desafiou o gabinete do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, a participar da Corrida do Marmelo, que ocorre na Cidade Ocidental, em Goiás. A brincadeira aconteceu enquanto a senadora participava de uma agenda no Palácio do Buriti nesta terça-feira (11).

Damares contou que participou no último domingo (9) da 18ª Corrida do Marmelo, no Entorno do Distrito Federal. O gabinete dela correu como uma aposta contra o gabinete do prefeito da cidade, Lulinha (PP). A equipe da senadora foi campeã.

“Nós vamos fazer hoje um desafio ao gabinete do governador Ibaneis. Governador, na 19ª Corrida do Marmelo, é o meu gabinete e o gabinete do Lulinha, contra o seu gabinete. Coloque os seus assessores pra irem treinando”, brincou Damares.

Na ocasião, a senadora entregou o doce de marmelo da Cidade Ocidental, o qual chamou de “o melhor do mundo”, para o governador e para a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) e deputada Renata Abreu (Podemos-SP), que também estavam presentes.

Ibaneis não respondeu se participaria do desafio no ano que vem, mas levou a mão ao rosto e deu risada. Na edição deste ano, a Corrida do Marmelo teve percursos de 6km e de 11km.