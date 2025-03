Mulher que teve partes do corpo encontrada em estação da Caesb foi morta por reclamar de droga Crime foi cometido por dois adolescentes e um maior de idade; um dos suspeitos segue foragido Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 28/03/2025 - 09h19 (Atualizado em 28/03/2025 - 09h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Não há informações sobre identidade da vítima Acacio Pinheiro/Agência Brasilia - Arquivo

A Polícia Civil do Distrito Federal identificou os suspeitos de terem matado e esquartejado uma mulher na capital do país. O caso foi registrado após a cabeça e as duas pernas da vítima serem encontradas em uma estação de tratamento de esgoto da Asa Sul no começo de janeiro. Segundo a polícia, o crime aconteceu no dia 13 de janeiro e foi cometido por dois adolescentes e um maior de idade.

Os suspeitos enterraram o tronco da vítima em uma área de mata na região do Guará. Segundo a apuração dos agentes, a vítima teria reclamado da qualidade da droga vendida pelos criminosos e por isso foi brutalmente assassinada.

O suspeito maior de idade foi preso e o adolescente apreendido. O segundo menor de idade segue foragido e tem um mandado de busca e apreensão em aberto.

Entenda o caso

Uma cabeça humana e uma perna foram encontradas em uma estação de tratamento de esgoto da Asa Sul, no Distrito Federal. Segundo apurou o R7, um funcionário terceirizado, responsável pela limpeza do gradeamento do local, encontrou a cabeça no dia 14 de janeiro, e a perna foi encontrada no dia 15.

‌



Ao ser constatado que o que foi encontrado era uma parte de corpo humana, o membro foi colocado em uma área isolada, sem acesso de outros funcionários, e a polícia foi acionada. A vítima tinha características de lesão craniana, hematomas e seis facadas na face.

Na mesma semana, outra perna foi encontrada, no dia 16, na estação de esgoto da L4 Sul do Distrito Federal.