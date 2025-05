Influenciadora digital Virgínia Fonseca confirma depoimento à CPI das Bets do Senado Influenciadora digital deve ser questionada pela promoção de apostas esportivas; veja expectativas Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 09/05/2025 - 14h47 (Atualizado em 09/05/2025 - 15h07 ) twitter

A influenciadora digital e apresentadora Virgínia Fonseca indicou que vai atender o pedido da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das Bets e prestar depoimento ao grupo do Senado na próxima terça-feira (13).

Conforme apurou o R7, advogados da empresária confirmaram o depoimento na próxima semana junto à comissão. A audiência está marcada para 11h.

A ida ainda pode passar por mudanças, caso haja alguma mudança em estratégia e Virginia opte por acionar o STF (Supremo Tribunal Federal) com um pedido de habeas corpus. O movimento não aconteceu até esta sexta-feira (9).

A expectativa é que ela seja questionada pela promoção de apostas esportivas, conforme indica no pedido de comparecimento apresentado pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS).

O pedido foi relacionado à relevância da apresentadora no espaço on-line. “Nos últimos anos, a influenciadora esteve envolvida em campanhas de marketing para casas de apostas, utilizando sua ampla base de seguidores para divulgar essas atividades”, diz trecho do pedido aprovado na última semana.

