Zanin dá mais dois anos para adesão a acordo de perdas inflacionárias Placar está em 2 a 0 e votação deve se encerrar na próxima sexta-feira Brasília|Da Agência Brasil 16/05/2025 - 20h13 (Atualizado em 16/05/2025 - 21h02 )

Zanin também se manifestou para reconhecer a constitucionalidade dos planos econômicos Rosinei Coutinho/STF - 15.5.2025

O ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou nesta sexta-feira (16) favoravelmente à concessão de mais dois anos para adesões ao acordo para recebimento de perdas inflacionárias provocadas pelos planos econômicos Bresser (1987), Verão (1989) , Collor 1 (1990) e Collor 2 (1991). De acordo com informações que constam no processo, o acordo já teve 326 mil adesões, que somam R$ 5 bilhões. O voto do ministro foi proferido no julgamento virtual da ação que busca encerrar a disputa judicial pelo ressarcimento de poupadores.

Além de Zanin, Gilmar Mendes se posicionou no mesmo sentido. O placar da votação está em 2 votos a 0 pela concessão de mais prazo para adesões. A votação foi aberta hoje e deve ser encerrada na próxima sexta-feira (23).

Zanin também se manifestou para reconhecer a constitucionalidade dos planos econômicos. Na avaliação do ministro, os planos foram necessários para tentar conter a hiperinflação e estabelecer medidas legítimas para preservação da ordem monetária.

Além disso, Zanin entendeu que o acordo valida todas as ações individuais e coletivas sobre expurgos inflacionários, sem necessidade de manifestação individual dos todos os interessados.

Em 2018, o Supremo homologou o acordo entre entidades que atuam em defesa dos consumidores e a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) para iniciar o ressarcimento dos poupadores e encerrar os processos na Justiça que tratam sobre as perdas financeiras.

O acordo foi feito no âmbito de uma ação na qual a Confederação Nacional do Sistema Financeiro pedia confirmação da constitucionalidade dos planos econômicos. Na mesma ação, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor pedia que os bancos pagassem aos poupadores os prejuízos financeiros causados pelos índices de correção dos planos inflacionários.

Em maio de 2020, diante da baixa adesão, o acordo foi prorrogado por mais 60 meses (cinco anos), prazo que termina neste mês.

