Zoológico de Brasília e Jardim Botânico passam a ter entrada gratuita aos domingos e feriados Governador Ibaneis Rocha assinou nesta quarta-feira (26) decreto que libera gratuidade; medida pode se estender para outras datas Brasília|Beatriz Oliveira*, do R7, em Brasília 26/03/2025 - 18h30 (Atualizado em 26/03/2025 - 18h37 )

Zoológico de Brasília e Jardim Botânico terão entrada gratuita aos domingos e feriados

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), assinou nesta quarta-feira (26) um decreto que estabelece entrada gratuita no Zoológico de Brasília e no Jardim Botânico aos domingos e feriados. A medida faz parte do programa Lazer para Todos.

Antes de liberar o passe gratuito, Ibaneis pretende fazer um teste para planejar o funcionamento e as estratégias de segurança devido à previsão de maior demanda. Para o alinhamento, o governador se reuniu com a gestão do Zoo e do Jardim Botânico, com as secretarias de Economia, Comunicação, Transporte e Mobilidade, Segurança Pública, além do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

Ibaneis afirmou que vai fortalecer o quadro de servidores nos espaços e reforçar as equipes de policiamento e segurança. Ele também chamou atenção para a divulgação da entrada gratuita, pois, para ele, “é preciso mostrar como chegar nesses lugares e o que eles têm a oferecer.”

O Governo do Distrito Federal ainda avalia a extensão da gratuidade para outros dias da semana. Para receber o público e ampliar o conforto, foi definido que os estabelecimentos devem fazer as melhoras necessárias na estrutura.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Com a gratuidade aos domingos e feriados, a expectativa é que o número de visitantes aumente. Segundo o diretor-presidente do Jardim Botânico, Allan Freire Barbosa, a área recebe 1.500 visitantes aos domingos, e o número pode dobrar. O local já aderiu aos testes de gratuidade em domingos e feriados, e o resultado foi positivo, segundo Barbosa.

“Na terça-feira de Carnaval, recebemos 4.000 pessoas, inclusive gente que nunca tinha ido lá. Temos tido uma boa experiência neste mês de março, com a entrada gratuita em comemoração aos 40 anos do Jardim Botânico”, diz.

Serviço

Jardim Botânico

Entrada: R$ 5

Horário de funcionamento: terça a domingo, das 9h às 17h

Zoológico

Entrada: R$ 5 (meia-entrada) e R$ 10 (inteira)

Horário de funcionamento: terça a domingo e feriados, das 8h30 às 17h

*Sob supervisão de Leonardo Meireles