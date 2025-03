Girafa Yaza, do Zoo de Brasília, morre aos 21 anos Animal era considerado idoso e ultrapassou expectativa média da espécie; necrópsia vai indicar causa da morte Brasília|Do R7, em Brasília 18/03/2025 - 14h47 (Atualizado em 18/03/2025 - 14h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Yaza nasceu em Belo Horizonte e foi transferida à capital federal Reprodução/Instagram @zoobrasilia

A Zooológico de Brasília informou nesta terça-feira (18) a morte da girafa Yaza, de 21 anos. O animal era considerado idoso e ultrapassou a expectativa de vida média da espécie.

“É com grande pesar que a Fundação Jardim Zoológico de Brasília comunica o falecimento da girafa Yaza. Agradecemos imensamente o carinho do público ao longo dos anos coma Yaza, que sempre será lembrada com carinho e admiração, deixando sua marca na história do Zoológico de Brasília”, informou a instituição.

Yaza nasceu em 2003, em Belo Horizonte, onde viveu seus primeiros anos antes ser transferida para Brasília. Segundo o Zoológico, ela estava estável, mas já vinha sendo acompanhada por uma equipe multidisciplinar e realizando exames periódicos devido à idade avançada.

“Com a idade avançada, Yaza vinha sendo acompanhada de perto por uma equipe multidisciplinar, realizando exames periódicos e sendo constantemente monitorada por veterinários. Apesar de ter alguns problemas de saúde relacionados à idade, ela estava estável e seguia recebendo todos os cuidados necessários para seu bem-estar”, garantiu o Zoológico.

‌



“A equipe do Zoológico de Brasília dedicou anos de cuidados e atenção a Yaza, garantindo que ela tivesse uma vida longa, saudável e confortável”, acrescentou a instituição.

O Zoológico informou que aguarda o resultado da necrópsia de Yaza para saber a causa da morte. Para a equipe da Zoológico, o falecimento da girafa “representa uma grande perda para todos que conviveram com ela, desde tratadores e veterinários até os visitantes que se encantavam com sua presença”.