Nação do Desenrolo: motoboy comenta polêmica envolvendo entregadores e clientes Nathan Silva, mais conhecido como 'Nathan das Rimas', participou do terceiro episódio do podcast do Minuto Motor; assista!

Alto contraste

A+

A-

(Reprodução/Canal Minuto Motor)

O terceiro episódio do podcast Nação do Desenrolo entrevistou o motoboy Nathan Silva, mais conhecido como Nathan das Rimas, que bomba nas redes sociais fazendo paródias.

Além de rimar ao vivo, o profissional sobre duas rodas falou da recente polêmica envolvendo entregadores e clientes, seu projeto “Maria de Lourdes” e muito mais. Confira agora como foi esse bate-papo com o apresentador Aldo Tizzani.

Com o apoio do Consórcio Honda, a segunda temporada do podcast Nação do Desenrolo é uma parceria entre o MinutoMotor e o R7, por meio do núcleo de Projetos e Serviços Digitais com o ACLR, setor da RECORD que atua no gerenciamento de canais do YouTube.

Oferecimento: Honda