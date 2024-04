Nação do Desenrolo: motoboy conta histórias sobre suas entregas Armando Filho participou do quarto episódio do podcast do Minuto Motor; assista!

O quarto e útlimo episódio do podcast Nação do Desenrolo entrevistou o motoboy Armando Filho que contou diversas histórias curiosas sobre o seu trabalho. Confira agora como foi esse bate-papo com o apresentador Aldo Tizzani.

Com o apoio do Consórcio Honda, a segunda temporada do podcast Nação do Desenrolo é uma parceria entre o MinutoMotor e o R7, por meio do núcleo de Projetos e Serviços Digitais com o ACLR, setor da RECORD que atua no gerenciamento de canais do YouTube.