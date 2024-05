Governo do DF cria comitê de emergência Brasília pelo Sul para coordenar doações

Alto contraste

A+

A-

Doações vão ser levadas pela FAB (PAULO H CARVALHO/Paulo H. Carvalho/Agência Brasília - Arquivo)

O governador Ibaneis Rocha decretou a criação de um comitê de emergência destinado a receber, planejar e coordenar as doações do DF para as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (7). O grupo vai ser composto pelas secretarias de estado, órgãos e agências públicas.

Representantes de associações e federações da sociedade civil, do Tribunal de Contas e da CLDF (Câmara Legislativa do DF) vão ser convidados para integrar o comitê.

O GDF iniciou a campanha de solidariedade Brasília pelo Sul na segunda-feira (6) para destinar itens ao Rio Grande do Sul. 15 mil copos de água foram enviados no primeiro envio feito pela Caesb.

A iniciativa, idealizada pela primeira-dama Mayara Noronha, visa ajudar os municípios afetados pelas fortes chuvas no RS. “É o momento de nos unirmos à população do Rio Grande do Sul e colaborarmos da melhor forma possível”, afirma.

Publicidade

Doações

A população pode entregar doações em quartéis do Corpo de Bombeiro Militar do DF, administrações regionais, na entrada da CLDF (a partir de quinta-feira) e na Base Aérea de Brasília. Os itens serão encaminhados para a FAB (Força Aérea Brasileira) e entregues às vítimas.

Confira uma lista dos itens mais necessários:

Publicidade

- alimentos não perecíveis;

- colchões;

Publicidade

- água potável;

- roupas de cama, cobertores, toalhas de banho;

- material de higiene e limpeza pessoa;

- roupas íntimas;

- rações para animais;

- cestas básicas;

- mamadeiras, bicos, fraldas infantis;

- fraldas geriátricas;

- calçados.

Situação no Rio Grande do Sul

Segundo as atualizações do boletim da Defesa Civil, divulgado na noite desta terça-feira (7), o número de mortos por conta das fortes chuvas no Rio Grande do Sul subiu para 95. Além disso, são 131 desaparecidos, 156 mil desalojados e mais de 48 mil civis em abrigos. A estimativa é que as enchentes já tenham afetado mais de 1,4 milhão de pessoas.