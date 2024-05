Câmara Legislativa do DF vai receber doações para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul Mantimentos também podem ser entregues no Palácio do Buriti, administrações regionais, bombeiros e na Base Aérea

Itens vão ser encaminhados para a FAB (Distribuição/Agência Brasil - Arquivo/Distribuição/Agência Brasil - Arquivo)

A CLDF (Câmara Legislativa do Distrito Federal) vai receber, a partir de quinta-feira (9), doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O ponto de coleta vai funcionar das 8h às 19h, na entrada principal do prédio, em sistema drive-thru.

Segundo a Casa, qualquer item essencial pode ser doado, mas a preferência é por água, produtos de higiene pessoal e de limpeza. Os itens recolhidos vão ser encaminhados para a Base Aérea da FAB (Força Aérea Brasileira), que está responsável pelo transporte até as áreas afetadas pela chuva.

“Neste momento de sofrimento no Rio Grande do Sul, é nosso dever prestar todo auxílio possível em uma corrente de solidariedade”, afirma o vice-presidente da CLDF, deputado distrital Ricardo Vale (PT). Ele esclarece que ponto de coleta vai funcionar até o fim da crise humanitária.

Além da CLDF, a população pode levar mantimentos para doação em quartéis do Corpo de Bombeiros Militar do DF, administrações regionais, no anexo do Palácio do Buriti (Salas 104 e 900) e na própria Base Aérea.

O Governo do DF esclarece que os itens doados devem estar em condições de uso e dentro do período de validade, no caso de alimentos. Uma campanha de arrecadação foi iniciada na segunda-feira (6) e 15 mil copos de água foram enviados pela Caesb.

Confira uma lista dos itens mais necessários:

- alimentos não parecíveis;

- colchões;

- água potável;

- roupas de cama, cobertores, toalhas de banho;

- material de higiene e limpeza pessoa;

- roupas íntimas;

- rações para animais;

- cestas básicas;

- mamadeiras, bicos, fraldas infantis;

- fraldas geriátricas;

- calçados.