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Veja momento em que adolescente é espancado até a morte na Grande BH

Imagens registram a agressão, que terminou com a morte do adolescente; caso é investigado pelas autoridades.

Minas Gerais|Do R7

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Vídeo mostra momento em que adolescente, de 16 anos, é espancado até e morre em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Caso é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

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