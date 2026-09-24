Veja momento em que adolescente é espancado até a morte na Grande BH

Vídeo mostra momento em que adolescente, de 16 anos, é espancado até e morre em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Caso é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).



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