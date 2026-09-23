Veja momento em que cadeirante que passeava com cachorro é atropelado em MG

Um cadeirante que passeava com o cachorro foi atropelado por um veículo em Minas Gerais. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do acidente.



As circunstâncias do atropelamento deverão ser apuradas pelas autoridades.



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