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Veja momento em que cadeirante que passeava com cachorro é atropelado em MG

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do acidente

Minas Gerais|Do R7

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Um cadeirante que passeava com o cachorro foi atropelado por um veículo em Minas Gerais. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do acidente.

As circunstâncias do atropelamento deverão ser apuradas pelas autoridades.

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