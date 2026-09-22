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Veja momento em que cachorro "furta" bolsa de entregador em João Pinheiro (MG)

Animal pegou a bolsa, que continha uma máquina de cartão e documentos, e saiu correndo

Minas Gerais|Do R7

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Um entregador de gás, de 61 anos, teve sua bolsa levada por um cachorro em João Pinheiro, na região Noroeste de Minas Gerais. O animal pegou a bolsa, que continha uma máquina de cartão e documentos, e saiu correndo. O entregador só descobriu o ocorrido quatro horas depois, ao receber as imagens de uma câmera de segurança, e decidiu não procurar pelo objeto.

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