Veja momento em que cachorro "furta" bolsa de entregador em João Pinheiro (MG)

Um entregador de gás, de 61 anos, teve sua bolsa levada por um cachorro em João Pinheiro, na região Noroeste de Minas Gerais. O animal pegou a bolsa, que continha uma máquina de cartão e documentos, e saiu correndo. O entregador só descobriu o ocorrido quatro horas depois, ao receber as imagens de uma câmera de segurança, e decidiu não procurar pelo objeto.



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