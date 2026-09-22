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Veja momento em que motorista de aplicativo é morto a tiros ao ser abordados por homens em moto

Câmeras registraram o momento do homicídio; crime aconteceu na Zona da Mata Mineira

Minas Gerais|Do R7

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Um motorista de aplicativo, de 41 anos, foi morto a tiros em Lajinha, na Zona da Mata Mineira, a cerca de 338 km de Belo Horizonte. Câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens em uma moto se aproximaram do carro e fizeram vários disparos contra o condutor.

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