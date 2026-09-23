Ciúmes de namorado termina em briga envolvendo cinco homens em academia de MG

Imagens registraram uma briga entre cinco homens em uma academia de Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais, na noite desta terça-feira (22). Segundo a Polícia Militar, a confusão começou depois que uma mulher disse ao noivo que um dos alunos estava olhando para ela.



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