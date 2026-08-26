Vídeo mostra momento em que foragido da Justiça é preso na casa da influenciadora Kamila Simioni

Novos vídeos mostram o momento em que Vinício Oliveira da Silva, foragido da Justiça por homicídio, é preso por policiais dentro da casa da influenciadora Kamila Simioni, no bairro Bandeirantes, na região da Pampulha, em Belo Horizonte.



A prisão aconteceu nesta terça-feira (25). Segundo a Polícia Civil, Vinício, conhecido como “Neguinho da Mabel”, tinha um mandado de prisão preventiva em aberto por homicídio e é apontado como liderança do tráfico de drogas na região do Jardim Felicidade, na capital mineira.



Nas imagens, o homem aparece dentro da residência sendo abordado pelos policiais. A operação contou com equipes da Coordenação de Recursos Especiais (CORE-PCMG), e o suspeito foi encaminhado ao Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



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