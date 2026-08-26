Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Vídeo mostra momento em que foragido da Justiça é preso na casa da influenciadora Kamila Simioni

Suspeito de homicídio e apontado como liderança do tráfico no Jardim Felicidade foi localizado por policiais dentro da mansão da influenciadora

Minas Gerais|Do R7

  • Google News

Novos vídeos mostram o momento em que Vinício Oliveira da Silva, foragido da Justiça por homicídio, é preso por policiais dentro da casa da influenciadora Kamila Simioni, no bairro Bandeirantes, na região da Pampulha, em Belo Horizonte.

A prisão aconteceu nesta terça-feira (25). Segundo a Polícia Civil, Vinício, conhecido como “Neguinho da Mabel”, tinha um mandado de prisão preventiva em aberto por homicídio e é apontado como liderança do tráfico de drogas na região do Jardim Felicidade, na capital mineira.

Nas imagens, o homem aparece dentro da residência sendo abordado pelos policiais. A operação contou com equipes da Coordenação de Recursos Especiais (CORE-PCMG), e o suspeito foi encaminhado ao Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Kamila Simioni

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.