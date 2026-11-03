Quarta edição de RECORD nos Parques leva lazer e serviços gratuitos do Sesc RJ e Senac RJ à população de Campo Grande Evento teve a participação dos grupos Bom Gosto, Fundo de Quintal, Clareou e Pagodelas

RECORD nos Parques reuniu atrações para o público de todas as idades Reprodução/RECORD

A quarta edição do RECORD nos Parques levou à população de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, uma programação gratuita de lazer, prestação de serviços e capacitação profissional. Realizada no sábado (31), a iniciativa contou com a parceria do Sesc RJ e do Senac RJ.

Com 230 mil metros quadrados, o projeto foi inspirado no Parque Madureira e inaugurado em 2024. Desde a abertura ao público, o local oferece atrações como a Escada das Águas Roberto Burle Marx, a Nave do Conhecimento e o Palco Zeca do Trombone, além de quadras esportivas e pista de skate.

O terceiro maior bairro da cidade, a região tem uma história que remonta a 1603 e preserva tradições que fazem parte da identidade local. Um dos exemplos é o Mercado São Braz, que surgiu na década de 1940. Após um incêndio em 2011, os comerciantes precisaram se reinventar e passaram a ocupar o calçadão da região, que se tornou um importante ponto para a economia local.

Para resgatar e valorizar essa história, a população pode conhecer de perto o projeto Museu de Campo Grande, que preserva a história do bairro. A programação também homenageou o arquiteto Roberto Burle Marx, que contribuiu para o paisagismo da região.

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Sesc RJ e Senac RJ promovem atividades para todas as idades

O evento, organizado pela RECORD em parceria com o Sesc RJ, o Senac RJ e a Prefeitura do Rio, ofereceu uma programação diversificada, com atrações voltadas a diferentes públicos.

O muro de escalada, as atividades recreativas e as brincadeiras longe das telas digitais fizeram a alegria da criançada. Já os adultos puderam aproveitar uma série de serviços e oportunidades oferecidos pelo Sesc RJ e pelo Senac RJ, como o BiblioSesc, cortes de cabelo e barba gratuitos, campanhas de conscientização e sessões de massoterapia.

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Tendas montadas no Parque Oeste ofereceram serviços gratuitos de barbearia para o público Reprodução/RECORD

O público também pôde conversar com instrutores do Senac RJ sobre os cursos de capacitação e já garantir a inscrição em formações gratuitas sobre o uso de inteligência artificial na rotina profissional e sobre produção de conteúdo para redes sociais. “O Senac RJ marca presença oferecendo 2.000 vagas gratuitas, 1.000 vagas para o curso de Marketing Digital com IA e 1.000 vagas para o curso de Posts para Redes Sociais com o Canvas”, afirmou Marivane.

Samba, funk e pagode embalam o público

Apresentações musicais movimentaram a tarde no Parque Oeste Reprodução/Record

A música marcou presença com apresentações dos grupos Bom Gosto, Fundo de Quintal, Clareou e Pagodelas, que reuniram o público diante do palco e animaram a tarde no Parque Oeste com clássicos e sucessos do samba e do pagode.

Oferecimento: Sesc RJ e Senac RJ