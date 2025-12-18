Logo R7.com
Empilhadeira bate em pilar, derruba estoque ‘como dominó’ e operador fica soterrado; assista

Vítima sofreu luxação e fratura nos braços e foi levado ao Hospital das Clínicas; ele não corre risco de morrer

São Paulo|Do R7

Um homem se feriu após bater com uma empilhadeira nas prateleiras de um estoque na região da rodovia Anhanguera, zona norte de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira (18).

